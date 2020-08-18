GÃ¶ztepe'nin eski oyuncularÄ±ndan Halil Kiraz vefat etti.Â

GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Halil Kiraz'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtilerek, "TÃ¼rk futbolunun ve kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n deÄŸerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'Ä± kaybetmenin derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yoruz. Cenaze tÃ¶reni bilgileri netleÅŸince camiamÄ±z ile paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. TÃ¼rk futbolunun ve camiamÄ±zÄ±n baÅŸÄ± saÄŸolsun." ifadelerine yer verildi.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekiple 184 SÃ¼per Lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan Halil Kiraz, bu maÃ§larda 30 gole imza atmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶ztepe'de teknik direktÃ¶r olarak da gÃ¶rev yapan "BombacÄ±" lakaplÄ± Halil Kiraz, 76 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

GÃ¶ztepe'in Ä°htiÅŸamlÄ± GÃ¼rsel Aksel Stadyumu