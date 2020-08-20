Son olarak BelÃ§ika ekibi Antwerp'ten ayrÄ±lan A Milli TakÄ±m'Ä±n file bekÃ§ilerinden Sinan Bolat'la anlaÅŸamayÄ±p Medipol BaÅŸakÅŸehir'den Volkan Babacan'a yÃ¶nelen GÃ¶z-GÃ¶z, halen Kongo'nun Mazembe ekibinde forma giyen 31 yaÅŸÄ±ndaki Sylvain Gbohouo'yu alternatifler arasÄ±na aldÄ±. Menajerlerin FildiÅŸi Sahilleri Milli TakÄ±mÄ±'nda 46 maÃ§ta kaleyi koruyan tecrÃ¼beli eldivenin maliyetinin 600 bin euro olduÄŸunu bildirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ãœlkemizde ilk olarak 2012-13 sezonunda 1461 Trabzon, ardÄ±ndan KarÅŸÄ±yaka, Samsunspor ve EskiÅŸehirspor formalarÄ±nÄ± giyen 27 yaÅŸÄ±ndaki NijeryalÄ± Ofoedu ise geÃ§en yÄ±l Maccabi Tel Aviv'de 21 maÃ§ta 9 golle oynadÄ±. TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmek iÃ§in nabÄ±z yoklayan Ofoedu, 2016-17 sezonunda EskiÅŸehirspor formasÄ±yla 1. Lig'de Antalya'da oynanan Play-Off finalinde GÃ¶z-GÃ¶z'e gol atmÄ±ÅŸtÄ±. Afyonkarahisar kampÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren GÃ¶ztepe'de futbolcular antrenman sonrasÄ± sahanÄ±n ortasÄ±nda Halil Kiraz'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± aÃ§arak dÃ¼n topraÄŸa verilen kulÃ¼bÃ¼n efsane futbolcusunu andÄ±.

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