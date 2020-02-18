Guardiola'dan futbolcularla özel toplantı!

CELAL UMUT EREN

Menajer Guardiola, oyuncularından sezon sonuna kadar profesyonelce işlerini yapmalarını istedi. Sezon sonunda herkese kolaylık sağlanacağı belirtilirken, şu an hâlâ devam eden Şampiyonlar Ligi hedefi anımsatıldı, birlik olarak 3 kupa ile ayrılmanın önemi vurgulandı

İngiltere’de Manchester City krizi devam ediyor. UEFA’dan 2 yıl men cezasının yanında 30 milyon euro gibi bir yaptırımla da karşı karşıya kalan City’de tüm gözler Pep Guardiola ve futbolculara döndü.



Premier Lig’de Liverpool’un artık farkı açarak şampiyonluğu garanti altına almak üzere olması sonrası endişe daha da arttı. Bu sezonun kalan kısmında psikolojik olarak takımın hedeften kopmaması için çalışma başladı. Telegraph’ta yer alan haberde; Manchester City yönetiminin Pep Guardiola’nın liderliğinde sezonu iyi şekilde bitirmek istediği bildirildi. Yapılan özel toplantılarda, sezon sonunda futbolculara her türlü kolaylığın sağlanacağı ve başka takımlara transfer olmalarının yolunun açılacağı dile getirildi. Ayrılmak isteyen her oyuncunun teklifleri değelendirebileceği kaydedildi.



Guardiola da bunun üzerine ekibiyle bir toplantı yaptı. Özellikle oyuncuların sık sık ‘Whatsapp’ üzerinden kulübün durumunu konuştuğu, hatta kararın alındığı ilk dakikadan itibaren oyuncuların sadece bunun üzerinde durmasının doğru olmadığı aktarıldı.

Guardiola, kalan haftalarda ellerinden geleni yapacaklarını, profesyonelce davranacaklarını ve elde kalan hedefler için birlik olacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, şu anda en büyük hedefin de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu oyuncularıyla paylaştı. Lig Kupası ve FA Kupası’nın yanı sıra en büyük hedefin bu olduğu gösterildi.



Sezon sonunda olası ayrılıklar öncesi; kulübe ‘Şampiyonlar Ligi’ zaferiyle veda etmelerinin daha doğru olacağı anımsatıldı. Son 16 turunda Real Madrid’le eşleşen City’nin 3 kupa ile sezonu kapatıp, daha sonra farklı bir planlamaya gitmesi bekleniyor.

‘Kalacağım’

Manchester City’de Guardiola, tüm yaşanan sıkıntılara rağmen takımdan ayrılmayacağını aktardı. Tecrübeli teknik adam; “Takım Lig 2’ye düşse bile ben kalacağım, ayrılmayacağım. 49 yaşındaki menajer oyuncularına da durumu ileterek, takımda kalacağını söyledi.

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