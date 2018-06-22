MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Güney Kore ile Meksika 13. kez karşı karşıya
22.06.2018 - 14:12 | | AA

Güney Kore ile Meksika 13. kez karşı karşıya

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın F Grubu mücadelesinde karşılaşacak Güney Kore ve Meksika tarihlerindeki 13. maçı oynayacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Güney Kore ile Meksika 13. kez karşı karşıya
ABONE OL

Gruptaki ilk maçında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atanMeksika 3 puana sahipken, İsveç'e yenilen Güney Kore'nin puanı bulunmuyor.

Rekabette Meksika üstünlüğü

İki ekip arasındaki rekabette geride kalan 12 maça bakıldığında Meksika'nın üstünlüğü görülüyor.

Meksika bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, Güney Kore 4 kez sahadan mutlu ayrıldı. İki maç ise beraberlikle sona erdi.

Meksika'nın attığı 24 gole, Güney Kore 15 golle karşılık verdi.

İlk maç 1948'de

İki takım arasındaki rekabet 70 yıl önceye dayanıyor. Güney Kore ve Meksika ilk olarak 1948 Londra Olimpiyatları ilk turunda karşı karşıya geldi. O mücadeleyi Meksika 5-3 kazandı.

Güney Kore ve Meksika ikinci maçlar için ise tam 32 yıl bekledi. ABD'de 1980'de oynanan hazırlık maçını da Güney Kore 1-0 kazandı.

Meksika'dan 5 maçlık seri

Orta Amerika ekibi, Güney Kore karşısında ilk galibiyetini oynadıkları 3. maçta elde etti. Meksika 1981'de ülkesinde oynanan hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Bu maç Meksika'nın 5 maçlık galibiyet serisinin de başlangıcı oldu. Meksika, Güney Kore'yi sırasıyla, 2-1, 2-1, 4-2 ve 3-1 mağlup etti.

Güney Kore bu kötü seriye 1999'da oynanan Kore Kupası maçında 1-1'lik beraberlikle dur diyebildi.

Meksika 55. maçında

Latin ekibi, Güney Kore mücadelesiyle birlikte şampiyonadaki 55. maçına çıkacak.

Meksika, boy gösterdiği 15 turnuvada 54 maça çıktı, 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi elde etti. 58 gol attı, kalesinde 92 gol gördü.

Güney Kore ise Dünya Kupası'ndaki 33. maçına çıkacak. Asya ekibi, 5 galibiyet, 9 beraberlik, 18 yenilgi aldı, 31 gol atıp, 68 gol yedi.

    Samsunspor 55. kuruluş yılını kutladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
      Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
    2. Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
      Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
    3. İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu
      İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu
    4. Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı
      Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı
    5. Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
      Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Giresunspor - Bursaspor: 0-1

    Giresunspor - Bursaspor: 0-1

    Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"

    Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"

    Sıradaki Haber