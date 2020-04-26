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26.04.2020 - 11:42 |

Güney Kore'de statlara dezenfektan püskürtülüyor

Çin'in ardından corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan Güney Kore'de futbol ligi, 8 Mayıs'ta yeniden başlıyor. Bu çerçevede ülkedeki stadyumlarda hummalı bir çalışmanın içerisine girildi.

Güney Kore'de statlara dezenfektan püskürtülüyor
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Ülkedeki stadyumlar, daha sağlıklı hale getirecek, yeni kurulan bir sistemle birer birer dezenfekte edilmeye başlandı.

450 bin euro maliyetle kurulan inovatif sistemde, stat dışından başlayarak, girişler, merdivenler, tribünler ve saha kenarlarına yerleştirilen kapsül başlıklar, dezenfektanı ilgili bölgelere püskürtüyor.

Sıvı haldeki dezenfektanı, çok ince partiküller halinde dağıtan aygıt, püskürtme yöntemiyle ortamı steril hale getirirken, sistem maç esnasında ise bu kez havayı refresh etmeye yarayan bir kullanıma dönüştürülüyor.

Güney Korede statlara dezenfektan püskürtülüyor

Yeni teknolojinin kurulduğu statlardan olan, Incheon United takımının maçlarına ev sahipliği yapan 20 bin kişilik Sungui Arena Park'ta, bu doğrultuda dezenfeksiyon sistemi çalıştırılmaya başladı.

Hazırlık maçı oynandı

Güney Kore'de ligin başlaması öncesinde dezenfektanla temizlenen Sungui Arena Park'ta bir hazırlık maçı oynandı. Suwon FC ve Incheon United arasındaki seyircisiz karşılaşmayı tribünde 70 kadar basın mensubu takip etti. Hakemler seremoniye yüzlerinde maskeyle çıktı, tüm futbolcuların hangi suları içecekleri teker teker isimleri yazılarak belirlendi.

Güney Korede statlara dezenfektan püskürtülüyor

Güney Korede statlara dezenfektan püskürtülüyor

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