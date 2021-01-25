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HaberlerBeşiktaş Haberleri Güntekin Onay'dan Atiba övgüsü: '100 milyon euroya...'
25.01.2021 - 08:32 | | Sporx

Güntekin Onay'dan Atiba övgüsü: '100 milyon euroya...'

Süper Lig'de Beşiktaş evinde Göztepe'yi 2-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Yayıncı kuruluşta karşılaşmayı yorumlayan Güntekin Onay, "100 milyon euroluk transfer yapabilirsiniz ama bu karakteri satın alamazsınız" diyerek Atiba'yı övdü.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği maçı Önder Özen değerlendirdi. İşte Önder Özen'in yorumları...

21 kulüp arasında kadroyu en etkili kullanan Sergen Yalçın ve Beşiktaş oldu. Fatih Karagümrük maçındaki büyük oyun farkının sebebi, kaliteli işlerin yanı sıra topu geri kazanabilmek için verilen mücadeleydi. Agresif başlangıç, en doğrusuydu. Beşiktaş'ın diğer takımlara göre en büyük farkı bu. Rachid Ghezzal, Adem Ljajic'e müthiş bir pas attı. Ghezzal'ın yaptıkları Beşiktaş'a büyük katkı sağlıyor. Adem Ljajic'in Karagümrük'e attığı gol sayılmadı ama bu kez attığı gol geri dönüşü için çok önemli. Ljajic, Halil'den uzaklaşarak iyi bir gol attı. Ljajic şimdi yeni bir transfer gibi olabilir.

"Beşiktaş her hafta oyunu geliştirdi"

Beşiktaş üstüne koyarak buraya geldi. Her hafta oyunu geliştirdi. Beşiktaş'ın 6 orta saha oyuncusu ligin en kaliteli orta sahasını oluşturur. Bunu daha ligin başında söyledik. Adem Ljajic yokken de bunu söyledik. Ljajic elbet bir gün dönecekti. Üç orta saha ile başlayan Beşiktaş, Oğuzhan, Mensah ve Ljajic'i de içine aldı ve 6 kişi oldu. Beşiktaş orta sahasının hepsinin stili farklı.  Rachid Ghezzal ile Aboubakar arasında iyi bir uyum var. Gol konusundaki birinci ayağınızı ne kadar pozisyona sokarsanız o kadar kaliteli takımsınızdır.

"Atiba'nın 37 yaşında yaptıklarına bakın!"

Önder Özen "Atiba Hutchinson'un Beşiktaş'ta 37 yaşında yaptıklarına bakın! Beşiktaş'ın yediği golde, nereden nereye geldiğine, nasıl geri koştuğuna bakın" derken, Güntekin Onay ise "100 milyon €'luk transfer yapabilirsiniz ama bu karakteri satın alamazsınız" şeklinde konuşarak tecrübeli oyuncuyu övdü.

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Güntekin Onaydan Atiba övgüsü: 100 milyon euroya...

 

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