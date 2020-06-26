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26.06.2020 - 12:36 |

Günün Canlı Maç Yayınları (26.06.2020 )

Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere cuma gününden başlayarak hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

Günün Canlı Maç Yayınları (26.06.2020 )
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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:00 GK1 Gwangju FC - Pohang Steelers
15:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis
15:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Trushkin, Anatoly
15:30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey
16:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Ivanov Stanislavovic, Vik
16:00 LP Trushkin, Anatoly - Matveev, Igor
16:30 LP Arutiunyan, Artem - Vladimirovich Vahnin, Geo
17:00 LP Nikulin, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik
17:30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey
18:00 RSP Akhmat Grozny - Sochi
20:30 RSP Zenit - Krylia Sovetov
21:15 PO1 Belenenses - Sporting Lizbon
23:00 İS1 Sevilla - Real Valladolid

Günün Canlı Maç Yayınları (26.06.2020 )

Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, son haftaların formda takımı Sevilla'ya konuk olacak...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da Belenenses, Sporting Lizbon'u ağırlayacak...

Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin... 

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!

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