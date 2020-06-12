Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13:00 LP Shagarov, Oleg - Ivanov, Valery
13:00 LP Novikov, Ilya - Molodtsov, Denis
13:00 LP Abramov, Kirill - Elistratov, Igor
13:30 LP Safonov, Vladimir - Pravednov, Andrey
13:30 LP Frolov, Alexander - Shirokov, Vladimir
13:30 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir
15:00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey
15:00 LP Klimentev, Vladimir - Pandur, Ivan
15:00 LP Homutov, Serguei - Suharkov, Oleg
15:30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey
15:30 LP Pashkov, Nikolay - Basmanov, Dmitry Evgeniev
15:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Arutiunyan, Artem
16:00 LP Suharkov, Oleg - Kryuchkov, Evgenii
16:00 LP Pandur, Ivan - Pashkov, Nikolay
16:00 LP Yanshaev, Alexey - Gribkov, Alexander
16:30 LP Vakar, Sergey - Nikiforov, Oleg
16:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Klimentev, Vladimir
16:30 LP Arutiunyan, Artem - Homutov, Serguei
17:00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay
17:00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander
17:00 LP Homutov, Serguei - Kryuchkov, Evgenii
17:30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey
17:30 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem
17:30 LP Pandur, Ivan - Basmanov, Dmitry Evgeniev
19:30 AL2 Dynamo Dresden - Hamburg
19:30 AL2 Sandhausen - Arminia Bielefeld
20:30 İS1 Granada - Getafe
21:00 PO1 Moreirense - Rio Ave
21:30 AL1 Hoffenheim - Leipzig
23:00 İS1 Valencia - Levante
Sürpriz puan kayıplarıyla şaşırtan Leipzig, Hoffenheim deplasmanında!
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
"Derbi Sevillano" ile geri dönen İspanya La Liga'da bu akşam, "Granada - Getafe" ve "Valencia - Levante" maçları oynanacak. İspanya La Liga da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Dün Portekiz'de "Belenenses - Guimaraes" maçı nefesleri kesti, bu akşam da gözler "Moreirense - Rio Ave" karşılaşmasında olacak! Portekiz Primeira Liga
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