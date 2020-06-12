Günün Canlı Maç Yayınları

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:00 LP Shagarov, Oleg - Ivanov, Valery

13:00 LP Novikov, Ilya - Molodtsov, Denis

13:00 LP Abramov, Kirill - Elistratov, Igor

13:30 LP Safonov, Vladimir - Pravednov, Andrey

13:30 LP Frolov, Alexander - Shirokov, Vladimir

13:30 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir

15:00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey

15:00 LP Klimentev, Vladimir - Pandur, Ivan

15:00 LP Homutov, Serguei - Suharkov, Oleg

15:30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey

15:30 LP Pashkov, Nikolay - Basmanov, Dmitry Evgeniev

15:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Arutiunyan, Artem

16:00 LP Suharkov, Oleg - Kryuchkov, Evgenii

16:00 LP Pandur, Ivan - Pashkov, Nikolay

16:00 LP Yanshaev, Alexey - Gribkov, Alexander

16:30 LP Vakar, Sergey - Nikiforov, Oleg

16:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Klimentev, Vladimir

16:30 LP Arutiunyan, Artem - Homutov, Serguei

17:00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay

17:00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander

17:00 LP Homutov, Serguei - Kryuchkov, Evgenii

17:30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey

17:30 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem

17:30 LP Pandur, Ivan - Basmanov, Dmitry Evgeniev

19:30 AL2 Dynamo Dresden - Hamburg

19:30 AL2 Sandhausen - Arminia Bielefeld

20:30 İS1 Granada - Getafe

21:00 PO1 Moreirense - Rio Ave

21:30 AL1 Hoffenheim - Leipzig

23:00 İS1 Valencia - Levante

Sürpriz puan kayıplarıyla şaşırtan Leipzig, Hoffenheim deplasmanında!

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"Derbi Sevillano" ile geri dönen İspanya La Liga'da bu akşam, "Granada - Getafe" ve "Valencia - Levante" maçları oynanacak. İspanya La Liga da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Dün Portekiz'de "Belenenses - Guimaraes" maçı nefesleri kesti, bu akşam da gözler "Moreirense - Rio Ave" karşılaşmasında olacak! Portekiz Primeira Liga

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