Günün En Çok Oynanan Maçları

Roma – Bologna: Maç Sonucu 1

İtalya Serie A mücadelesinde, Misli.com üyelerinin %49’u İddaa bülteninde Tek Maç olarak yer alan ve Canlı bahis seçeneği olan karşılaşma için ev sahibi Roma’nın kazanmasını bekliyor…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Sassuolo deplasmanında rakibin oyuna baskın başlamasıyla kalesinde 26 dakikada 3 gol gören Roma, sonradan oyuna ortak olmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bologna’nın Spal ve Brescia maçlarında etkili ofansif oyunu galibiyetler getirdi. Haftalar ilerledikçe Bologna'nın kazanmaya odaklı oyunu sonuç veriyor. Başkent temsilcisinde cezalı olan Pelllegrini, sakat olan Diawara, ve Zappacosta, bu mücadelede forma giyemeyecek olan isimler. Konuk ekipte orta sahadan Poli, cezalı. Roma, telafi için sahada olacak. Bologna, rakibin savunma zaaflarını değerlendirebilecek bir ekip. Gollü bir mücadele bekliyorum. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak. Alternatif düşünenler karşılıklı var bahsini değerlendirilmeli.

Yeni Malatyaspor – Ankaragücü: Maç Sonucu 1

Haftanın açılış maçında Misli.com üyelerinin %31’i, Tek Maç ve Canlı Bahis imkanı bulunan Süper Lig mücadelesi için tercihini ev sahibi Yeni Malatyaspor’dan yana kullanmış…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Geçtiğimiz hafta Alanya’da kaybeden Yeni Malatyaspor, N’Sakala’nın atılmasından sonra daha fazla pozisyon bulsa da puan alamadı. Kalelerinde çok pozisyon veriyorlar. Başkent temsilcisi ise geçen hafta Kasımpaşa ile yenişemedi ama yeni transferler takımın oyun kalitesini biraz olsun etkilemiş. Özellikle Gürcü oyuncu Saba Lobzhanidze’nin performansı bence etkileyiciydi. İki takım da birbirlerinin zaafını değerlendirir diye düşünüyorum. Karşılıklı goller kazandırır.

Frankfurt – Augsburg: Karşılıklı Gol Var

Misli.com üyelerinin %27’sinin İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak Bundesliga mücadelesi için tercihi, karşılıklı gollerden yana olmuş…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Bundesliga’da 21. Hafta heyecanı bu karşılaşma ile açılıyor. Ligde oynadığı son 3 maçta mağlubiyet almayan ve hafta içinde kupada Leipzig’i tekrar yenerek eleyen Framkfurt’un konuğu Augsburg. Frankfurt’un ligde oynadığı son 5 maç 2-3 gol aralığı dışına çıkmamış. Bu maçta da önerilecek ilk tercih bu olmalı.TG: 2-3

Fatih Karagümrük – Hatayspor: Maç Sonucu 2

TFF 1. Lig mücadelesinde Misli.com üyelerinin %26’sının, maçta konuk Hatayspor kazanır seçeneğini kuponlarında görmekteyiz.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Yaşar Gülay’ın Yorumu

Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 3. maçta ilk kez kazanan Karagümrük, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Devre arasında takıma katılan orta saha Cristobal Jorquera oynadığı 3 maçta da gol ve asistleriyle katkıda bulundu ama bu maç öncesi 4 önemli eksikleri var. Menemen deplasmanında kazanırken; stoperler Barış Başdaş ve Gaber Dobrovolj ile ön liberolar Koray Altınay ve Attamah cezalı duruma düştü. İlk maçında sakatlanıp 2 haftadır forma giyemeyen forvetleri Artur Sobiech iyileşti. Evinde Giresun ile berabere kalan Hatay geriden gelip puan aldı. Takipçilerinin kayıpları ile aranın kapanmaması avantajları. Son 5 deplasmanda tek mağlubiyeti Bursa'da aldılar, onda da 90+2'de gol yemişlerdi. İki takım da son dönemde ikinci yarılarda daha fazla gol olur bahisleriyle kazandırıyor. Yine denenir.