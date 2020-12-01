Günün En Çok Oynanan Maçları

Atalanta - Midtjylland: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Atalanta – Midtjylland karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin büyük çoğunluğu ev sahibinin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Midtjylland'ın bu grupta işi zaten zordu ve 4 maçta puan alamadılar ama en azından maçları çirkinleştirmeden, mücadele ederek, ofansif oyunu da düşünerek oynadılar. Atalanta, Liverpool deplasmanında 2-0 kazanarak son 2 maça iddialı girdi. Burada kayıp vermeyip gruptaki son maçta Hollanda'da Ajax'a karşı tur arayacaklar. Konuk ekipte savunmadan Sviatchenko cezalı. Hafta sonu ligde Verona'ya bu sahada 2-0 kaybeden Atalanta'nın hem fiziksel hem mental olarak aklı sahada değil gibiydi. Son dönemde izletmedikleri bol gollü galibiyet için bu maç önemli bir fırsat. Gasperini'nin Atalanta'sı bu mücadeleyle özüne dönebilir. '1 ve 2.5 üstü' tercihi ideal.



Shakhtar Donetsk - Real Madrid: Maç Sonucu 2

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün kuponlara en çok eklenen ikinci maçında Shakhtar Donetsk ve Real Madrid karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin önemli bir çoğunluğu konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Real Madrid ve Inter karşısında iyi sınavlar veren ve sürpriz bir şekilde ilk 2 maçtan 4 puan çıkartan Shakhtar Donetsk, sonrasında M'Gladbach duvarına çarptı! TD Luis Castro, Anatoliy Trubin'e güveneceğim dedi 6 yedi. Andriy Pyatov'a dönelim dedi 4 yedi. Geçtiğimiz hafta sonu lig maçında kalede Trubin vardı ama grupta var olma adına kritik önem taşıyan Real Madrid maçında eldivenler Pyatov'da olacaktır. Yevgen Konoplyanka ve Viktor Kornienko henüz iyileşmedi. Sergiy Krytsov'un da oynaması beklenmiyor. Son 6 maçın 5'ini pas geçen Dentinho için maç saatini bekleyeceğiz... Real Madrid'de Karim Benzema iyileşti ve deplasman kafilesinde yer aldı ancak Eden Hazard sakatlandı. Federica Valverde ve Sergio Ramos da Ukrayna'ya götürülmedi. Luka Jovic ise koronavirüs karantinasında... Inter'i hem içerde hem de dışarda yenip La Liga'da Alaves'e kaybetmek biraz şaşırtıcı, dolayısıyla Real Madrid'i bu sezon çözebilmenin hiç de kolay olmadığını belirtmek isterim. Shakhtar'in iç sahadaki son 3 maçının 2'sinde, Real Madrid'in deplasmandaki son 3 maçının tamamında 10 korner izlemedik. Alternatife yöneliyorum.



Liverpool - Ajax: Maç Sonucu 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün bir diğer öne çıkan maçı Liverpool ve Ajax arasında oynanacak. Bu karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı ev sahibi Liverpool’un galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yazarı Emrah Çetin’in Yorumu:

Liverpool, Atalanta'ya kaybedince Ajax da önemli bir avantaj kaybetti aslında çünkü gruptan çıkmak için şartlar eşitlenmiş oldu. Burada kaybederlerse iş Hollanda'daki maça kalabilir. Liverpool için de benzer durumlar mevcut. Hem eksikler hem yoğun takvim Klopp'u çok zorluyor. Eksiklerin sayısı pek azalmış değil. Milner'ı katarsak eklenen dahi var. Ajax iç sahadaki maçta iyi oynamasına rağmen şanssızlıklar sonucu gol bulamamıştı. Teknik patron Erik ten Hag'ın cesur futbol beklentisi İngiltere'de de keyifli bir maç ortamı yaşatabilir. En az 3 gol izlemeliyiz.