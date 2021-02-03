Güven Yalçın: Beşiktaş bana şans vermedi

Beşiktaş'tan Lecce'ye satın alma opsiyonuyla kiralık giden Güven Yalçın, imza töreninde konuştu.

Lecce Başkanı Pantaleo Corvino, imza töreninde, "Genç olmasına rağmen Güven Yalçın çok büyük bir yetenek. UEFA, onu Avrupa'nın en iyi 50 yeteneğinden biri olarak gösterdi. Modern bir santrfor. Türkiye'nin alt yaş milli takımlarından birçok kez forma giydi. Umutlarımız çok yüksek. Umarım umutlarımız gerçeğe döner." dedi.

10 numaralı formayı alan Güven Yalçın, "Transfer sürecinde başkan Corvino ile sürekli temas halindeydim. Lecce'nin doğru bir seçim olacağına inandım. Ayrıca, Adem Ljajic ile konuştum. Bana şehrin güzel olduğunu söyledi ve Lecce'nin kariyerimi geliştirmem, futbolumu büyütmem için doğru yer olduğunu anlattı." dedi.

İşte Güven Yalçın'ın açıklamaları:

"2 hafta boyunca koronavirüs nedeniyle antrenmanlara çıkamadım. Şimdi hazırım. 1 haftadır güzel çalışıyorum. Ben hazırım. Karar teknik direktörün. Takımla ilgili ilk izlenimlerim çok iyi. Bana çok sıcak bir karşılama yaptılar. Şimdiden kendimi evimde hissediyorum."

SAHADAKİ POZİSYONU

"Ben hem santrfor, hem de santrfor arkası olarak oynayabilirim. İtalyan futbolunu her zaman takip ederdim. Inter - Juventus maçını seyrettim. Hedefim İtalya Ligi'nde en üst seviyede oynamak. Umarım, uzun süre boyunca İtalya'da kalırım.

10 numarayı boş olduğu için alırım. İtalya'da numaraların önemli olduğunu biliyorum. 10 numarayı tutmak ve hak etmek için çok mücadele edeceğim."

KADRO İÇİNDE REKABET

"Geçmişte çok önemli forvetlerle rekabet ettim. Benim için forma rekabeti önemli değil. Bu herkesin iyiliği için iyi bir şey."

İDOLLERİ

"Bununla ilgili size tek bir yanıt veremem. Futbolda çok fazla rol modelim var, size en az 20-30 isim sayabilirim."

TÜRKİYE vs. İTALYA

"Bence İtalya'da daha fazla tutku, daha fazla taktiğe dikkat ve daha çok kalite var."

"BAŞKAN VE HOCA DEĞİŞİNCE BANA ŞANS VERMEDİLER"

"Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler."