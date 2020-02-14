Hafızalara kazınan 65 yıl! Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri

İlki 1954 yılında verilen Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri, Türkiye’nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında da dikkat çekiyor.

1954 yılında Milliyet Gazetesi okurlarının oylarıyla seçilen ve 193.440 oydan 70.332’sini alan yüzücü Murat Güler, Yılın Sporcusu unvanını kazanan ilk isim olarak ön plana çıkıyor. Güler aynı zamanda 1954’te Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk unvanının da sahibi. Bu prestijli ödülü sadece bireysel sporcular değil, takımlar da kucakladılar.

1961 yılında Yılın Sporcusu seçilen Yücel Cavkaytar, ödülünü 14 yaşında aldı. Türkiye Okçuluk Şampiyonu olan Cavkaytar, 1962’de Avrupa Şampiyonası’nda da gençler birinciliğini kazandı. 1967 yılında hayatını kaybeden Cavkaytar, en genç Yılın Sporcusu unvanıyla Türkiye spor tarihine geçti.

1969’da Eskişehirspor’un merhum oyuncusu Necdet Yıldırım 107.145 halkoyuyla Yılın Sporcusu Ödülleri’ne damgasını vurdu. Eskişehirspor’un yükselişinde önemli pay sahibi olan ve milli takıma kadar seçilen Necdet, Milliyet okurları tarafından 1969 yılının sporcusu seçildi.

Milliyet Gazetesi okurları 1980 yılında Yılın Sporcusu seçimini ilk kez bir takımdan yana kullandı: Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı! 1985 yılında zirveye bu kez Galatasaray Lisesi Basketbol Takımı çıkarken, 1995’te A Milli Futbol Takımı, 1998’de ise Galatasaray Futbol Takımı “Yılın Sporcusu” seçildi.



Naim tarihe geçti

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde en çok Yılın Sporcusu seçilen isim ise 2018’de aramızdan ayrılan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu oldu.

2 kez Süper Sporcu ve 4 kez de Yılın Sporcusu seçilen ‘Cep Herkülü’nü 1999, 2000 ve 2001’de üç kez üst üste Yılın Sporcusu seçilen Halterci Halil Mutlu takip ediyor.

Yarış kızıştı

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Büyük jürinin 7 kategoride belirlediği ön adaylar, yaklaşık bir aydır devam eden halk oylamasında büyük bir yarışın içine girdi.

Erkek bakımının lider markası Gillette ile Milliyet Gazetesi’nin düzenleyeceği 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde şampiyonu belirleyecek sporserverler 15 Mart’a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ ‘den sporculara desteklerini verebilecekler.

Milliyet okurları ayrıca, 15 Mart’a kadar yayınlanacak kuponları doldurarak oylamaya katılabilecekler. Dev ödüllerin geleneğine göre oy kullanmada yine sınır olmayacak. Sporseverler kendi adlarına diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede görmek istedikleri adayları seçebilecekler.

Sosyal sorumluluk projesi hedefi buldu

2019’da düzenlenen ödül töreninde ayrıca bir ilke imza atıldı. Geçen yıl düzenenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü.

P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet’in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanmıştı. 2020 yılında düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nden önce yine oy verenlerin desteği ile bu sayının daha da büyüyeceği açıklandı. Bu doğrultuda çocuklar için spor malzemesi desteğinin devam edeceği belirtildi.

İlk Kadın Şampiyon Özden Ezinler

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Yılın Sporcusu seçilen ilk kadın sporcu eskrimci Özden Ezinler oldu. Spora 11 yaşında atletizm yaparak başlayan Ezinler, 16 yaşına kadar bu sporla uğraştı. Eskrime İstanbul Kız Lisesi’nde başladı ve millî formayı ilk kez 1968’de giydi. 1971 Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Ezinler, aynı yıl Türkiye’de de Yılın Sporcusu seçildi. Ezinler, 1972 Münih Olimpiyatları’nda Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil eden tek kadın eskrim sporcusu oldu.