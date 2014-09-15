Hakan attı, Leverkusen liderliği sürdürdü!

Lige iyi bir giriş yaparak ilk 2 haftada da galibiyet alan Bayer Leverkusen, Werder Bremen'i konuk etti. Futbol severlerin 6 gol seyrettiği karşılaşmada taraflar birer puana razı oldu. Bayer Leverkusen'in ikinci golünü, Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Son iki yılın şampiyonu Bayern Münih, ağırladığı Stuttgart'ı Mario Götze ve Frank Ribery'nin golleriyle 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. Haftanın kapanış mücadelesinde konuk ettiği Hamburg'u 2-0 ile geçen Hannover 96 da 3 puanı hanesine yazdırdı.

Böylece 7'şer puanı bulunan 3 ekipten Bayer Leverkusen, averaj üstünlüğüyle 3. haftayı lider tamamladı.

Almanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlardan Schalke 04, bu hafta da 3 puanla tanışamadı. Borussia Mönchengladbach deplasmanından 4-1 gibi farklı skorla mağlup ayrılan Schalke 04, haftayı 1 puanla 16. sırada kapadı.

Gol krallığı

Gol krallığı yarışında, üçer golü bulunan Hertha Berlinli Julian Schieber ve Mainzlı Shinji Okazaki zirvede yer aldı.

İki futbolcuyu, ikişer golü bulunan Adrian Ramos (Borussia Dortmund), Raul Bobadilla (Augsburg), Andre Hahn (Borussia Mönchengladbach), Elias Kachunga (Paderborn), Franco Di Santo (Werder Bremen), Ivica Olic (Wolfsburg) ve Karim Bellarabi ile Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen) takip etti.

Sonuçlar

Bundesliga'nın 3. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bayer Leverkusen-Werder Bremen: 3-3

Hoffenheim-Wolfsburg: 1-1

Hertha Berlin-Mainz 05: 1-3

Paderborn-Köln: 0-0

Bayern Münih-Stuttgart: 2-0

Borussia Dortmund-Freiburg: 3-1

Borussia Mönchengladbach-Schalke 04: 4-1

Hannover 96-Hamburg: 2-0

Eintracht Frankfurt-Augsburg: 0-1

Puan durumu

1 Bayer Leverkusen 3 2 1 0 9 5 4 7

2 Bayern Münih 3 2 1 0 5 2 3 7

3 Hannover 96 3 2 1 0 4 1 3 7

4 Borussia Dortmund 3 2 0 1 6 5 1 6

5 Borussia Mönchengladbach 3 1 2 0 5 2 3 5

5 Paderborn 3 1 2 0 5 2 3 5

7 Mainz 05 3 1 2 0 5 3 2 5

8 Hoffenheim 3 1 2 0 4 2 2 5

9 Köln 3 1 2 0 2 0 2 5

10 Eintracht Frankfurt 3 1 1 1 3 3 0 4

11 Werder Bremen 3 0 3 0 6 6 0 3

12 Augsburg 3 1 0 2 3 5 -2 3

13 Wolfsburg 3 0 2 1 4 5 -1 2

14 Freiburg 3 0 1 2 1 4 -3 1

15 Hertha Berlin 3 0 1 2 5 9 -4 1

16 Schalke 04 3 0 1 2 3 7 -4 1

17 Stuttgart 3 0 1 2 1 5 -4 1

18 Hamburg 3 0 1 2 0 5 -5 1

4. haftanın programı

19 Eylül Cuma: Freiburg-Hertha Berlin

20 Eylül Cumartesi: Schalke 04-Eintracht Frankfurt, Augsburg-Werder Bremen, Stuttgart-Hoffenheim, Hamburg-Bayern Münih, Paderborn-Hannover 96, Mainz 05-Borussia Dortmund

21 Eylül Pazar: Wolfsburg-Bayer Leverkusen, Köln-Borussia Mönchengladbach