Galatasaray'Ä±n transfer gÃ¼ndeminde olduÄŸu konuÅŸulan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun kuzeni Kerim Ã‡alhanoÄŸlu'nun yeni takÄ±mÄ± belli oldu. Hoffenheim'in U19 takÄ±mÄ±nda oynayan Kerim Ã‡alhanoÄŸlu, Ozan Kabak'Ä±n da formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Schalke 04'e transfer oldu.

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Alman basÄ±nÄ±, 26 AÄŸustos'ta 18 yaÅŸÄ±na girecek Kerim Ã‡alhanoÄŸlu'nun Schalke ile 4 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

SOL BEK, KANAT, ORTA SAHA!

17 yaÅŸÄ±ndaki Kerim Ã‡alhanoÄŸlu orta saha ve sol kanatta gÃ¶rev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takÄ±mÄ±nda 18 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±. 2 gol ve 4 asistlik performansÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

KARDEÅžÄ° DE DÄ°KKAT Ã‡EKÄ°YOR

Ã–te yandan Alman basÄ±nÄ±, Kerim Ã‡alhanoÄŸlu'nun Hoffenheim U17 ve Almanya U17 TakÄ±mÄ±'nda forma giyen kardeÅŸi Turan Ã‡alhanoÄŸlu'nun da gelecek vadettiÄŸini ve ilerleyen yÄ±llarda Ã¶nemli bir takÄ±ma transfer olabileceÄŸini duyurdu.

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