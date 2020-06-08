Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hakan ÇalhanoÄŸlu'nun kuzen Kerim ÇalhanoÄŸlu, Schalke ile anlaÅŸtÄ±
08.06.2020 - 16:30 | | Sporx

Hakan ÇalhanoÄŸlu'nun kuzen Kerim ÇalhanoÄŸlu, Schalke ile anlaÅŸtÄ±

Galatasaray'Ä±n transfer gÃ¼ndeminde olduÄŸu konuÅŸulan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun kuzeni Kerim Ã‡alhanoÄŸlu, Bundesliga takÄ±mlarÄ±ndan Schalke ile anlaÅŸtÄ±.

Hakan ÇalhanoÄŸlu'nun kuzen Kerim ÇalhanoÄŸlu, Schalke ile anlaÅŸtÄ±
ABONE OL

Galatasaray'Ä±n transfer gÃ¼ndeminde olduÄŸu konuÅŸulan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun kuzeni Kerim Ã‡alhanoÄŸlu'nun yeni takÄ±mÄ± belli oldu. Hoffenheim'in U19 takÄ±mÄ±nda oynayan Kerim Ã‡alhanoÄŸlu, Ozan Kabak'Ä±n da formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Schalke 04'e transfer oldu.
undefined
Alman basÄ±nÄ±, 26 AÄŸustos'ta 18 yaÅŸÄ±na girecek Kerim Ã‡alhanoÄŸlu'nun Schalke ile 4 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

SOL BEK, KANAT, ORTA SAHA!

17 yaÅŸÄ±ndaki Kerim Ã‡alhanoÄŸlu orta saha ve sol kanatta gÃ¶rev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takÄ±mÄ±nda 18 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±. 2 gol ve 4 asistlik performansÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

KARDEÅžÄ° DE DÄ°KKAT Ã‡EKÄ°YOR

Ã–te yandan Alman basÄ±nÄ±, Kerim Ã‡alhanoÄŸlu'nun Hoffenheim U17 ve Almanya U17 TakÄ±mÄ±'nda forma giyen kardeÅŸi Turan Ã‡alhanoÄŸlu'nun da gelecek vadettiÄŸini ve ilerleyen yÄ±llarda Ã¶nemli bir takÄ±ma transfer olabileceÄŸini duyurdu.

Â

Hakan Ã‡alhanoÄŸlunun kuzen Kerim Ã‡alhanoÄŸlu, Schalke ile anlaÅŸtÄ±

Hakan Ã‡alhanoÄŸlunun kuzen Kerim Ã‡alhanoÄŸlu, Schalke ile anlaÅŸtÄ±

    Vicente Guaita'nÄ±n Crystal Palace pormasÄ±yla en iyi kurtarÄ±ÅŸlarÄ±
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Almanya KupasÄ±, La Liga ve Bundesliga karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± D-Smart ve D-Smart GOâ€™da!
      Almanya KupasÄ±, La Liga ve Bundesliga karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± D-Smart ve D-Smart GOâ€™da!
    2. ASVEL, Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattÄ±
      ASVEL, Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattÄ±
    3. TOFAÅž, ABD'de oynayan basketbolcu Alihan Demir'i transfer etti
      TOFAÅž, ABD'de oynayan basketbolcu Alihan Demir'i transfer etti
    4. Bournemouth, Harry Wilson'Ä±n sözleÅŸmesini uzattÄ±
      Bournemouth, Harry Wilson'Ä±n sözleÅŸmesini uzattÄ±
    5. Sivasspor'da Denizlispor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
      Sivasspor'da Denizlispor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor



    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Süper Lig'de ÅŸampiyonluk oranlarÄ± belli oldu

    SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk oranlarÄ± belli oldu

    beIN Sports'tan flaÅŸ 'spiker' kararÄ±!

    beIN Sports'tan flaÅŸ 'spiker' kararÄ±!

    Denizlispor ilki baÅŸarmak istiyor

    Denizlispor ilki baÅŸarmak istiyor

    Afyonkarahisar Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Zeybek'ten kulüplere davet

    Afyonkarahisar Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Zeybek'ten kulÃ¼plere davet

    SÄ±radaki Haber