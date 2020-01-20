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20.01.2020 - 10:28 | | MALATYA (İHA)

Hakkı Çelikel: Trabzonspor'u yenmek sürpriz değil

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir ile oynanan maçta alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Hakkı Çelikel: Trabzonspor'u yenmek sürpriz değil
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Kulüp Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, farklı skorla mağlup olmanın üzücü olduğunu söyledi. Takım olarak kötü bir süreçten geçtiklerini belirten Çelikel, "Başakşehir maçına iyi başladık. Pozisyon da ürettik. Fakat bireysel hatalardan kaynaklı arka arkaya goller gördük kalemizde. Biliyorsunuz bir teknik adam değişikliği süreci içerisindeyiz. Bu maça da Ali Hocamız nezaretinde çıktık. Başakşehir karşılaşmasından çıkarmamız gereken dersler var" dedi.

"Unutturmak istiyoruz"
Bu yenilgiyi unutturmak istediklerini ifade eden Çelikel, "Takım olarak yapılan hataları belirleyerek, bundan sonraki maçlarda hatalardan ders almış bir takım olarak sahaya çıkacağız. Başakşehir mağlubiyetini taraftarımıza unutturacağız" şeklinde konuştu.

"Bizim için Trabzonspor'u yenmek sürpriz değil"
Hakkı Çelikel, ligde gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Başakşehir ile deplasmanda yaptığımız maçları kaybettik. Kötü bir süreçten geçiyoruz. Ama biz iyi bir takımız. Bu kötü gidişata son vermek istiyoruz. Yeni Malatyaspor olarak biz kendi oyunumuzu sahaya tam olarak yansıttığımızda içeride ve dışarıda yenemeyeceğimiz takım olmayacağını düşünüyorum. Bizim için Trabzonspor'u yenmek sürpriz değil. Kendi oyun kalitemizi ortaya koyduğumuz zaman galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Tabi kolay değil ama biz zoru başaracak güçte bir takımız."

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