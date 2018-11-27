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27.11.2018 - 10:44 | | İSTANBUL (AA)

Harden'ın 54 sayısı yenilgiyi önleyemedi

NBA'de Washington Wizards, sahasında Houston Rockets'ı 135-131 yendi. James Harden'ın 54 sayı, 8 ribaunt ve 13 asistlik müthiş performansı zafere yetmedi.

Harden'ın 54 sayısı yenilgiyi önleyemedi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Washington Wizards, sahasında Houston Rockets'ı 135-131 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. James Harden'ın 54 sayı, 8 ribaunt, 13 asistle Houston Rockets'ı sırtladığı maçı uzatmalarda Washington Wizards kazandı. Ev sahibi ekipte, John Wall, 36 sayı, 11 asist, Bradley Beal 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sahasında Orlando Magic'i ağırlayan son şampiyon Golden State Warriors, rakibini 116-110 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Kevin Durant'in 49 sayı ürettiği Warriors'ta, Klay Thompson 29 sayıyla maçı tamamladı. Konuk ekipte ise Nikola Vucevic, 30 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Minnesota Timberwolves ile karşılaştı.

Konuk ekibin 102-95 kazandığı maçta 30 dakika süre alan Cedi Osman, 8 sayı, 6 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

Cleveland Cavaliers'ta en skorer isim, 22 sayı üreten Kyle Korver olurken, Rodney Hood 20 sayıyla oynadı. Robert Covington'ın 24 sayı attığı Minnesota Timberwolves'ta ise Karl-Anthony Towns 21 sayılık katkı sağladı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 110-107
Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 95-102
Washington Wizards-Houston Rockets: 135-131
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 107-108
New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 107-124
Utah Jazz-Indiana Pacers: 88-121
Golden State Warriors-Orlando Magic: 116-110

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