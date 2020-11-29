Hasan Ali Kaldırım'ın büyük şanssızlığı!

Oynadığı dönemde Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki gören ve sezon başında sarı lacivertli takımdan ayrılarak Başakşehir'e geçen Hasan Ali Kaldırım'ın yüzü bu yıl doğru düzgün gülmedi.

Sezona Hatayspor deplasmanıyla başlayan Başakşehir bu maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu maça ilk 11 başlayan Hasan Ali Kaldırım 72 dakika oyunda kaldı.

Kaldırım, yine 2-0 kaybedilen Galatasaray maçında ilk yarı sonunda oyundan alındı. 2-0 Karagümrük yenilgisi ve 0-0 biten Göztepe maçında sahada 90 dakika kalan milli oyuncu daha sonra sakatlandı.

Sakatlandığı dönemde ligde 3 Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç kaçıran Hasan Ali Kaldırım'ın sahadan mutlu ayrıldığı tek maç 5-1 biten Antalyaspor karşılaşması oldu. Kaldırım, bu maçta 62. dakikada oyuna girdi.

Beşiktaş karşısında kadroda bulunmasına karyın şans bulamayan Hasan Ali Kaldırım, Denizlispor maçında 68. dakikada oyuna girdi.

Milli oyuncu sahaya girdiğinde 3-1 önde olan Başakşehir uzatma dakikalarında biri penaltıdan yediği iki golle sahadan 3-3'lik beraberlikle ayrıldı.

Hasan Ali Kaldırım, Şampiyonlar Ligi'nde iki kere sonradan oyuna dahil oldu. İstanbul'daki Paris Saint Germain maçında 27 dakika oynadı. Maçtan PSG 2-0 galip ayrıldı. Milli oyuncu Manchestar United'ın 4-1 kazandığı maçta son 16 dakika forma giydi.

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