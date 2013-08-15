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HaberlerKonyaspor Haberleri Hasan Kabze imzayı attı!
15.08.2013 - 15:17 | | DHA

Hasan Kabze imzayı attı!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Torku Konyaspor, forvet oyuncu 31 yaşındaki Hasan Kabze ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen törenle imza atan Kabze, "Orduspor'dan ayrıldıktan sonra yurt içi ve yurt dışından teklifler aldım. Ancak bunların içerisinde beni en çok isteyen kulübün Konyaspor olduğun gördüm." dedi.

Hasan Kabze imzayı attı!
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Kendisine en yakın kulübü Torku Konyaspor olarak gördüğünü belirten Hasan Kabze, şunları söyledi:
"Şuan tek düşündüğüm şey Konyaspor'a elimden geldiğince hizmet etmektir. İnşallah bu sezon iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz. Hedeflerim her zaman olduğu gibi yüksek."

Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in görüşleri doğrultusunda 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini belirten Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten de "Bu hafta sonu Süper Lig'de ilk maçlar oynanacak ve Konyaspor'da ilk karşılaşmasına çıkacak. Takımımız yoğun bir kamp dönemi geçirdi. Fenerbahçe maçı hazırlıklarını da sürdürüyoruz. Fenerbahçe maçının atmosferi tabi ki farklı olacaktır. O yüzden sahada 90 dakika performansı kim iyi gösterirse tabi ki o galip gelecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından forvet oyuncusu Hasan Kabze Torku Konyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak yeşil-beyazlı forma ile basın mensuplarına poz verdi.

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