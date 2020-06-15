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15.06.2020 - 00:20 |

Hasan Kartal: "Galatasaray'dan alacağımız vardı"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal: "Galatasaray'dan alacağımız vardı"
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Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal Beyaz tv'ye açıklamalarda bulundu.

"Allah'ın sopası yok"
"Galatasaray'dan alacağımız vardı. Onu aldık. Geçen seneki maç katledildi. Hak yerini buldu. Allah'ın sopası yok"

"Keşke Muslera sakatlanmasaydı"
"Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Hakemden anlamam, herhalde iyi yönetti."

Geçen sene söylediği "Silahım olsa hakemi vururdum" sözlerine Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Geçen sene sinirle o sözleri söyledim, çok önemsenecek bir şey değildi, basın da çok üzerine gitti" cevabını verdi.

Hasan Kartal: Galatasaraydan alacağımız vardı

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