Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Hasan Kartal: İşimizi zorlaştırmak istemiyoruz
26.09.2019 - 13:12 | | RİZE (AA)

Hasan Kartal: İşimizi zorlaştırmak istemiyoruz

Süper Lig'de yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, gelecek haftalarda işlerini zorlaştırmama adına bu maçtan mutlaka puan almak zorunda olduklarını söyledi.

Hasan Kartal: İşimizi zorlaştırmak istemiyoruz
ABONE OL

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son üç haftada galip gelemediklerini ve puan anlamında beklentilere cevap veremediklerini belirtti.

Özellikle son iki iç saha maçında sadece bir puan topladıklarını vurgulayan Kartal, bunu telafi etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Rakipleri Medipol Başakşehir'in son haftalarda yükselişe geçen ekiplerden olduğuna işaret eden Kartal, "Süper Lig'in en iyi kadrolarından birine sahipler. Son haftalarda ekip olarak iyi işler yapmaya başladılar. Hocaları Okan Buruk geçen sene birlikte çalıştığımız değerli bir isim. Bizde iyi bir teknik ekip ve oyuncu kadrosuna sahibiz. Bizde deplasmanlarda iyi oynuyoruz. Mücadelesi yüksek zor bir maç olacak." dedi.

Ligin ilk yarısında alınan puanların takımların ikinci yarıda işlerini kolaylaştırdığına dikkat çeken Başkan Kartal, "Hedefimiz ligde hep yukarılarda kalmak. Oralara tutunarak ilerlemek. Bu nedenle son üç haftaki performansımızı unutup toparlanmalıyız. İşimizi zorlaştırmak istemiyoruz. Gelecek haftalarda başımızın ağrımaması için Rize'ye mutlaka puan veya puanlarla dönmeliyiz." şeklinde konuştu.

Dün İstanbul'a giderek çalışmalarını burada sürdüren yeşil-mavili ekipte eksik oyuncu bulunmazken, Attamah ise üç sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor.

Whatsapp'tan transfer açıklaması!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Antalyaspor yönetiminden futbolculara ve teknik ekibe ödül
    Antalyaspor yönetiminden futbolculara ve teknik ekibe ödül
  2. 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri başladı
    14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri başladı
  3. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtımı yapıldı
    2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtımı yapıldı
  4. Tamer Tuna'dan yabancı sınırı açıklaması!
    Tamer Tuna'dan yabancı sınırı açıklaması!
  5. Hakan Çalhanoğlu yine gol attı! Milan, Atalanta ile yenişemedi...
    Hakan Çalhanoğlu yine gol attı! Milan, Atalanta ile yenişemedi...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

Marcao: "Bana gelen transfer teklifi yok"

Marcao: "Bana gelen transfer teklifi yok"

Ryan Donk'tan sözleşme açıklaması!

Ryan Donk'tan sözleşme açıklaması!

Marcelo Saracchi: "Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik"

Marcelo Saracchi: "Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik"

Sıradaki Haber