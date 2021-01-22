22.01.2021 - 18:57 |
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Spartak Moskova: 77-72
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi Spartak Moskova'yı 77-72 yendi.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi Spartak Moskova'yı 77-72 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Thomas Kerisit (Fransa), Kresimir Katic (Hırvatistan), Ori Shalhavi (İsrail)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 15, Kübra Siyahdemir 3, Özge Yavaş 23, Prince 11, Ndour 20, Gizem Başaran 2, İdil Türk, Derin Yaya 3
Spartak Moskova: Nuritdinova 6, Sharova, Komarova 8, Fedorova 4, Repnikova 3, Zotkina, Williams 12, Kuznetcova, Ignatova 13, Levchenko 26
1. Periyot: 13-16
Devre: 35-34
3. Periyot: 58-53