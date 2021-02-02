Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Hertha Berlin, Sami Khedira'yı transfer etti
02.02.2021 - 00:28 |

Hertha Berlin, Sami Khedira'yı transfer etti

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, eski Alman milli futbolcu Sami Khedira'yı renklerine kattığını duyurdu.

Hertha Berlin, Sami Khedira'yı transfer etti
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin, eski Alman milli futbolcu Sami Khedira'yı renklerine kattığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Khedira'nın İtalya'nın Juventus takımından transfer edildiği belirtildi. 

Hertha Berlin'in sportif direktörü Arne Friedrich, Khedira'yı sahalarda birlikte oynadığı dönemden tanıdığını belirterek, "Sami Khedira ile, son yıllarda Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde, Serie A'da, La Liga'da ve milli takımda, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarındaki maçlarda edindiği tecrübeyle bize hemen yardım edecek bir oyuncuyu aldık." ifadelerini kullandı. 

Khedira da Hertha Berlin'in bu transferin gerçekleşmesi için çaba sarf ettiğini aktararak, "Hertha Berlin bana Bundesliga'ya dönme imkanı verdi. Bunun için müteşekkirim ve mavi-beyazlı formayla sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Tunus kökenli Alman futbolcu, 2006-2010 yıllarında Stuttgart, 2010-2015 yıllarında Real Madrid ve 2015'ten bu yana da Juventus'ta forma giydi.

Almanya Milli Takımı ile 77 maça çıkan Khedira, 2014'te Dünya Kupası'nı kazandı.

Hertha Berlin, Sami Khedirayı transfer etti

    Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı
      Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı
    2. Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
      Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
    3. Liverpool, Ben Davies'i transfer etti!
      Liverpool, Ben Davies'i transfer etti!
    4. Yeni Malatyaspor, 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı
      Yeni Malatyaspor, 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı
    5. Menemenspor'da 5 transfer
      Menemenspor'da 5 transfer



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hertha Berlin, Sami Khedira'yı transfer etti

    Hertha Berlin, Sami Khedira'yı transfer etti

    Altay - İstanbulspor: 1-3

    Altay - İstanbulspor: 1-3

    Adanaspor, Serdar Özkan'ı kadrosuna kattı

    Adanaspor, Serdar Özkan'ı kadrosuna kattı

    Son dakika - Galatasaray'da Yusuf Günay'dan taraftarlara mesaj

    Son dakika - Galatasaray'da Yusuf Günay'dan taraftarlara mesaj

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet