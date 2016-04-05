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05.04.2016 - 15:02 | | AA

Hikmet Karaman, G.Saray maçı için temkinli

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Galatasaray'daki eksiklerden bahsediliyor. Galatasaray'da ne kadar eksik olursa olsun, iki oyuncu düzeldi mi çok farklı oluyor" dedi.

Hikmet Karaman, G.Saray maçı için temkinli
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Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaman, Süper Lig'de son oynadıkları Kayserispor maçında yakaladıkları 5 net gol pozisyonunu iyi kullanamadıkları için galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Galatasaray ile hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda zorlu 3 maç yapacaklarını, ligde oynanacak karşılaşmanın iki takımın kupadaki oyun planını etkileyeceğini ifade eden Karaman, şunları söyledi:

"Bu, takımlar için hem avantaj hem de dezavantaj. Ligde alınacak sonuç, galip gelen ve mağlup olan takımı 10 gün sonra oynanacak kupa maçına farklı hazırlar. Galatasaray ile 3 zor karşılaşma oynayacağız. Ligde bir, Türkiye Kupası'nda ise iki müsabaka yapacağız. Daha erken tarihte oynanacağı için lig mücadelesi çok önemli. İki takım ve teknik adamlar birbirini tanıyacak."

Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu ve her oyuncunun alternatifinin bulunduğunu kaydeden Karaman, "Galatasaray'daki eksiklerden bahsediliyor. Galatasaray'da ne kadar eksik olursa olsun, iki oyuncu düzeldi mi çok farklı oluyor. Anadolu takımında bir eksik bile takımı çok farklı etkileyebiliyor. Anadolu takımında bir oyuncu, çok şey demek. Kweuke'nin eksikliği hissedildi. Ligin ilk yarısında oynadığımız 11'den çok farklı bir 11'le oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki idmanda hafif sakatlıkları bulunan Eren Albayrak ve Muhammet Emin Balcılar, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de mücadele eden futbolcular, yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-mavili ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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