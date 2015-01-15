Hikmet Karaman: Ligin dibindeyiz

Sabahın erken saatinde güne başladıklarını ifade eden Karaman; “Uyandırma ile güne başlıyoruz. 11.00 de antrenmanımız var. Ligin dibindeyiz, daha fazla çalışmalıyız. Oyuncu ile birlikte düşünürsek başarılı oluruz. İşimizi sevip doğru yapmalıyız. Rizespor’un hedefi alt sıralardan kurtarmak. Rakiplerimizin düşüncesi de bu. Farklılığını ortaya koyan takım kazanacak. Buda daha çok çalışmak ile elde edilebilir. Günde üç antrenmanla ikinci devreye hazırlanıyoruz. Önümüzde zor bir fikstür var. Bunu bilerek tüm oyuncularımızı hazır etmeliyiz. Uzun lig maratonunda hedefimiz daha başarılı bir Çaykur Rizespor izletmektir” diye konuştu.

Çaykur Rizespor’un mutlaka transferlere ihtiyacı olduğunu belirten başarılı teknik adam Karaman, “Transfer yapacağız, yapmazsak bu iş olmaz. Asya ve Afrika kupasında oynayacak oyuncularımız var. Bunlar bizim as oyuncularımız. Elbetteki eksikliklerini hissedeceğiz. Bunun için transfer çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Öte yandan Çaykur Rizespor kampında sakatlıkları sebebiyle Holosko, Murat ve Oboabona birkaç gündür fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışıyor. Diğer yandan Asya Kupası 2015 Irak Milli Takımı kadrosunda yer alan Ali Adnan, Afrika Uluslar Kupası 2015 Kamerun Milli Takımında yer alan Leonard Kweuke ve yine Afrika Uluslar Kupası 2015 Fildişi Sahili Milli Takımında bulunan Ousmane Viera takımda kadrosunda yok. Yeni transfer Ludovic Obraniak ise takımla beraber çalışmalara katıldı. İkinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya, Belek’te 24 Ocak Cumartesi günü tamamlayacak Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için İstanbul’a geçecek.