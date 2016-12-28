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28.12.2016 - 12:42 | | AA

Hikmet Karaman: 'Minimum üç oyuncu alacağız'

Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümü 13 puanla 15. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, en az üç futbolcu transfer etmeyi planladıklarını ve bu oyuncuların ilk 11'de kilit görev yapacak isimler olacağını söyledi.

Hikmet Karaman: 'Minimum üç oyuncu alacağız'
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Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde beklentilerin uzağında bir takım görüntüsü verdiklerini dile getirerek, "Çaykur Rizespor taraftarı tepkisinde haklı ve gayet doğal tepki gösterdi. Takımın iyi mücadele etmesi, iyi oynaması, gelişmekte olması farklı şeyler. Sezon başında planlama yaparken bazı şeyleri göz önüne aldık ama planlarımızın uzağında bir yerde ilk yarıyı kapattık." dedi.

Devre arası transfer dönemini çok iyi değerlendirmek zorunda olduklarını ve rakiplerinin de mutlaka hamle yapacağını kaydeden tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Transferde rakiplerimiz hamle yapacaktır. Biz de hamlenin kralını yapmak zorundayız. Mutlaka kiralık gidecek oyuncularımız olacak, alacağımız oyuncular da olacak. Kadroyu şişirip oyuncuları huzursuz etmek istemiyoruz. Öncelikle transfer etmek istediğimiz oyuncuları kadromuza katalım çünkü, oyuncu almadan oyuncu göndermek olmaz. Kamp döneminde ortaya çıkacak stratejiler, stratejiye bağlı oyuncuların gönül rızası içerisinde mutlaka bir şeyler yapacağız."

Eksiklerin tespit edildiği andan itibaren çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Karaman, "Transferde planlamamız belli. Minimum üç oyuncu alacağız. Bunlar, kilit oyuncular olacak. Aksi takdirde beklentilerin uzağında kalırız. Bu bilinçle transferi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaman, taraftarların her zaman takımın yanında olduğuna işaret ederek, ikinci yarıda daha iyi sonuçlar alarak, onları mutlu etmek istediklerini sözlerini ekledi.

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