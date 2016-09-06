Hırvat basınında Türkiye maçının yankıları...

Ülke basınından 24sata gazetesi, karşılaşmanın seyircisiz oynanmasının sonuca etki ettiği yorumunda bulunarak, " Hırvatistan , Maksimir Stadı'ndaki seyircisiz maçta elemelere puan kaybederek başladı. Hırvatistan adına ilk yarıda 3 top direkten döndü ve ardından gol geldi ama galibiyet, şanssız bir şekilde korunamadı." ifadelerini başlıklarına çıkardı.

Jutarnji List gazetesi ise FIFA tarafından verilen seyircisiz oynama cezasının, Hırvatistan Futbol Federasyonu ve taraftarlara maddi ve manevi yönden çok şey kaybettirdiğini vurgulayarak, "Maçı hayaletlere karşı oynamak iyi sonuç getirmedi." başlığını kullandı.

Milli oyunculara övgü

Haberde, Hırvatistan'ın galibiyet için yeterli pozisyona girmesine rağmen bunları değerlendiremediği kaydedilerek, "Eleme maçları gol kaçırma festivaliyle başladı. Türkler bile Maksimir'de ne olduğunu anlamadı." yorumunda bulunuldu.

Milli oyuncular Emre Mor ve Mehmet Topal'ın üstün performansları ve Volkan Babacan'ın kurtarışlarıyla Türkiye 'nin deplasmanda puan aldığı, Hırvatistan'ın ise hayal kırıklığına yol açan bir sonuçla mücadeleden ayrıldığı değerlendirmesi yapıldı.

Hırvatistan'ın en çok okunan spor sitelerinden Gol, "Şansı iyi gitmeyen Hırvatistan, puanları Türkiye'ye verdi" manşetini attığı haberinde, takım kaptanı Luka Modric ve arkadaşlarının, yakaladıkları gol fırsatlarından faydalanamadığını, Türkiye'nin maça etkili başlayan taraf olmasına rağmen ikinci yarı Hırvatistan'ın oyunu kontrolü altına aldığını yazdı.

Hırvatistan'ın resmi devlet kanalı HRT, milli takımlarının Türkiye karşısında kötü bir performans sergilediğini öne çıkararak, "Karşılaşmanın sonucundan daha çok, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic'in futbolcularının kötü oyunu, dikkati çekti." ifadesini kullandı.

Son dönemde Hırvatistan'ın taktiksel oyunda bazı sıkıntılar yaşadığının kaydedildiği haberde, "Türkiye, maça son derece iyi başladı ve başarılı bir oyun çıkardı." yorumu yapıldı.

KÖTÜ ŞANSTAN YAKINDILAR

Hırvatistan'ın dört topunun direkten döndüğüne dikkat çeken Hırvat basını ev sahibi ekibin oynadığı futboldan memnuniyetini belirtirken, takımın peşini bırakmayan kötü şansa dikkat çekti.

"MANDZUKİC'E FAZLA GÜVENİYOR"

Takımın oynadığı oyundan duyulan memnuniyete rağmen, Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic'e eleştiriler durmadı: Oyuncu tercihleri ve yaptığı geç değişiklikler sorgulanan Hırvat teknik direktörün Haziran 2015'ten bu yana milli formayla çıktığı resmi bir maçta golle buluşamayan Mandzukic'e şans vermeye devam etmesi eleştirildi.

TÜRKİYE'NİN İKİ YILDIZI

Milli takımımızdan öne çıkarılan iki isim ise golümüzün mimarı iki isim oldu: Hırvatlar, tek sayımızı getiren serbest vuruşu kazanan Emre Mor ve golümüzü kaydeden Hakan Çalhanoğlu'nu öne çıkardı.