Hoffenheim-Bayern Münih: 4-1

Skorer - Almanya Ligi Bundesliga'da Bayern Münih'e ummadık darbe...

Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Almanya Kupası ve Bundesliga'da mutlu sona ulaşan Bavyera temsilcisi Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 yenildi.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım 16'da Bicakcic ve 24'te Dabbur'un golleriyle 2-0 öne geçti.

37'de Kimmich ilk yarının skorunu ilan etti: 2-1. 77 ve 90'da sahne alan ve ağları havalandıran Hırvat golcü Kramaric, teknik direktör Hansi Flick'e ilk yenilgisini tattırdı: 4-1.