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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hoffenheim-Bayern Münih: 4-1
27.09.2020 - 18:41 |

Hoffenheim-Bayern Münih: 4-1

Avrupa'da ve Bundesliga'da kupalara ambargo koyan Bayern Münih, Almanya Ligi'nde Hoffenheim deplasmanında adeta dağıldı. Teknik direktör Hansi Flick, Bavyera ekibinin başında ilk yenilgisini aldı.

Hoffenheim-Bayern Münih: 4-1
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Skorer - Almanya Ligi Bundesliga'da Bayern Münih'e ummadık darbe...

Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Almanya Kupası ve Bundesliga'da mutlu sona ulaşan Bavyera temsilcisi Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 yenildi.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım 16'da Bicakcic ve 24'te Dabbur'un golleriyle 2-0 öne geçti.

37'de Kimmich ilk yarının skorunu ilan etti: 2-1. 77 ve 90'da sahne alan ve ağları havalandıran Hırvat golcü Kramaric, teknik direktör Hansi Flick'e ilk yenilgisini tattırdı: 4-1.

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Hoffenheim-Bayern Münih: 4-1

 

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