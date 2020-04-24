Hollanda Ligi bu sezon iptal edildi! Şampiyon...

Celal Umut Eren / Skorer

Coronavirüs salgını sonrası Hollanda'da futbol liglerinin akıbeti belli oldu. Ülkede 1 Eylül'e kadar tüm spor organizasyonlarının durmasından sonra bugün itibariyle Hollanda Futbol Federasyonu bir karar verdi.

Hollanda Futbol Federasyonu ve ligler video konferansla bir toplantı yaptı. UEFA'nın aldığı kararlar sonrası eli de kuvvetlenen Hollanda; 2019-20 sezonunu kulüplerle anlaşarak iptal etti.

Buna göre; Hollanda Eredivisie de hem küme düşme olmayacak hem de bir alt ligden yükselme olmayacak.

Ayrıca bu sezon bir şampiyon da belirlenmeyecek. Lig yarışında 56 puanla zirveyi paylaşan Ajax ve AZ Alkmaar'ın yarışı son bulacak. Böylece 'Beyaz sezon' ilan edildi.

Bununla beraber Avrupa kupalarına katılacak takımlar da sportif başarı esasıyla puan tablosundaki son duruma göre netleşecek.

Hollanda Derbisi'nde Kazanan Ajax Oluyor