Hugo Almeida'dan olay itiraf: Beşiktaş'a gelmeden önce...

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Hugo Almeida'dan flaş bir açıklama geldi.

Portekizli futbolcu Beşiktaş'a transfer olmadan önce Real Madrid ile görüştüğünü açıkladı.

Siyah-beyazlı forma ile 3,5 yıl geçiren tecrübeli isim, Beşiktaş'a gelmeden önce Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Hayatı boyunca hayalinin büyük takımlarda forma giymek olduğunu söyleyen Almeida, transferin gerçekleşmediğini, Real Madrid'in kış transfer döneminde Emmanuel Edabayor'u kadrosuna kattığını açıkladı.