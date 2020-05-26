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HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir'e doğum günü sürprizi
26.05.2020 - 00:45 | | AA

Hüseyin Çimşir'e doğum günü sürprizi

Süper Lig'de Trabzonspor, iki günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik direktör Çimşir için 41. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

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Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, iki günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü. 

Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, hız ve dayanıklılık oyunları oynadı.

Öte yandan, antrenman öncesinde teknik direktör Çimşir için 41. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Kutlamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular, Çimşir'e yeni yaşında mutluluk diledi.

 

Hüseyin Çimşire doğum günü sürprizi

Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

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