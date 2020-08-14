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HaberlerKonyaspor Haberleri İbrahim Sehic: Konyaspor'un hedefi ilk 5 olmalı
14.08.2020 - 16:16 | | DHA

İbrahim Sehic: Konyaspor'un hedefi ilk 5 olmalı

Konyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki Boşnak kaleci İbrahim Sehic, bu transferden duyduğu memnuniyeti diye getirdi.

İbrahim Sehic: Konyaspor'un hedefi ilk 5 olmalı
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İTTİFAK Holding Konyaspor'un yeni transferi İbrahim Sehic, Konyaspor'un büyük bir kulüp olduğunu ve böyle bir kulübe geldiği için çok mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen ve Konyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki Boşnak kaleci İbrahim Sehic, bu transferden duyduğu memnuniyeti diye getirdi.

İbrahim Sehic: Konyasporun hedefi ilk 5 olmalı

Sehic, "İttifak Holding Konyaspor büyük bir kulüp. Böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluluk duyuyorum. Konyaspor'u seçmemin en büyük nedeni, her şeyin çok iyi organizasyon olması, bütün işlerin çok düzgün ilerlemesi. Bunu arkadaşlarımdan çok duydum. Bu yüzden Konyaspor'u seçtim. Konyaspor'un yeri her zaman ligin ilk beş sırası olmalıdır. Ben de bunun için elimden geleni yapacağım"dedi.

 

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