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UluslararasÄ± Futbol Tarihi ve Ä°statistikleri Federasyonu (IFFHS), 2001-2020 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan dÃ¶nemin en iyi hakemler listesini aÃ§Ä±kladÄ±.

IFFHS'nin her yÄ±l jÃ¼ri oylarÄ±yla belirlediÄŸi en iyiler sÄ±ralamasÄ± baz alÄ±narak hazÄ±rlanan listede, Alman Felix Brych 140 puanla zirvede yer aldÄ±.

CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, Brych'in bir puan gerisinde ikinci, Ä°ngiliz Howard Webb ise 137 puanla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.

1998-2003 yÄ±llarÄ±nda Ã¼st Ã¼ste 6 kez en iyi hakem seÃ§ilen Ä°talyan Pierluigi Collina, 94 puanla 11. sÄ±rada kendisine yer buldu.

Listenin ilk 10 sÄ±rasÄ±ndaki hakemler ÅŸunlar:

1. Felix Brych (Almanya) 141 puan

2. CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r (TÃ¼rkiye) 140

3. Howard Webb (Ä°ngiltere) 137

4. Markus Merk (Almanya) 135

5. BjÃ¶rn Kuipers (Hollanda) 133

6. Nicola Rizzoli (Ä°talya) 121

7. Oscar Julian Ruiz (Kolombiya) 104

8. Massimo Busacca (Ä°sviÃ§re) 96

9. Jorge Luis Larrionda (Uruguay) 96

10. Lubos Michel (Slovakya) 96

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