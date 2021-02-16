IFFHS, Cüneyt ÇakÄ±r'Ä± 21. yüzyÄ±lÄ±n en iyi ikinci hakemi seçti
FIFA kokartlÄ± TÃ¼rk hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, 21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en iyi ikinci hakemi seÃ§ildi.Â
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UluslararasÄ± Futbol Tarihi ve Ä°statistikleri Federasyonu (IFFHS), 2001-2020 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan dÃ¶nemin en iyi hakemler listesini aÃ§Ä±kladÄ±.
IFFHS'nin her yÄ±l jÃ¼ri oylarÄ±yla belirlediÄŸi en iyiler sÄ±ralamasÄ± baz alÄ±narak hazÄ±rlanan listede, Alman Felix Brych 140 puanla zirvede yer aldÄ±.
CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, Brych'in bir puan gerisinde ikinci, Ä°ngiliz Howard Webb ise 137 puanla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.
1998-2003 yÄ±llarÄ±nda Ã¼st Ã¼ste 6 kez en iyi hakem seÃ§ilen Ä°talyan Pierluigi Collina, 94 puanla 11. sÄ±rada kendisine yer buldu.
Listenin ilk 10 sÄ±rasÄ±ndaki hakemler ÅŸunlar:
1. Felix Brych (Almanya) 141 puan
2. CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r (TÃ¼rkiye) 140
3. Howard Webb (Ä°ngiltere) 137
4. Markus Merk (Almanya) 135
5. BjÃ¶rn Kuipers (Hollanda) 133
6. Nicola Rizzoli (Ä°talya) 121
7. Oscar Julian Ruiz (Kolombiya) 104
8. Massimo Busacca (Ä°sviÃ§re) 96
9. Jorge Luis Larrionda (Uruguay) 96
10. Lubos Michel (Slovakya) 96
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