"İlk galibiyetimizi almak istiyoruz"

Oboabona, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Kupası 2. turunda, deplasmanda Tekirdağspor'u 5-1 yendikleri maçta arkadaşlarını, göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik etti.

Bu galibiyetin Bursaspor maçı öncesi kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Oboabona, sahalarında karşılaşacakları Bursaspor'un kadro itibariyle iyi bir takım olduğunu belirtti.

Bursaspor'a saygı duyduklarını ancak kendilerinin tek düşüncelerinin 3 puanı almak olduğunu ifade eden Oboabona, "Ligdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. İçeride taraftarımızın önünde galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bursaspor'un nasıl oynayacağından ziyade kendimiz ne yapacağız, ona bakacağız. Önemli olan kendi oyunumuzu sergilemek ve kendi gücümüzü sahada gösterebilmek" dedi.