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24.08.2020 - 11:40 | | İSTANBUL (AA) -

ING Basketbol Süper Ligi dev maçla başlıyor!

ING Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi gerçekleştirildi. Ligin ilk haftasında Galatasaray Doğa Sigorta evinde Anadolu Efes'i konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi dev maçla başlıyor!
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ING Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi gerçekleştirildi. Ligin ilk haftasında Galatasaray Doğa Sigorta evinde Anadolu Efes'i konuk edecek.

Derbiler:

1. hafta - Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes

2. hafta - Beşiktaş - Fenerbahçe Beko

3. hafta - Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş

5. hafta - Beşiktaş - Anadolu Efes

15. hafta - Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor

Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol

Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor

Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ

Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen

Ömer Onan: Yeni sezona yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlamak istiyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, yeni sezona yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlamak istediklerini söyledi.

Yeni sezonun 26 Eylül'de başlayacağı ING Basketbol Süper Ligi'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi öncesinde konuşan Onan, "Boş tribünlerde oynamak kimseye zevk vermiyor. Bununla alakalı Sağlık ve Spor Bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Temennimiz en azından yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlamak. Kulüplerimiz de biletlerini, kombinelerini satabilsin. Bu da kulüpler için bir gelir kalemi. Seyircili oynamayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçlardan iki gün önce tüm takımların teste gireceğini aktaran Onan, "Pandemi hayatımıza girdi ve ligleri tamamlayamadık. Avrupa'da da basketbol darbe aldı. Bunun ekonomisini kaldıracak güçte değildi Avrupa basketbolu. Bir geri dönüş protokolü hazırladık. Maçlardan iki gün önce tüm kulüplerin test yaptırmasını, sahada olanların test yaptırmasını uygun gördük. Test ücretinde bir artış oldu. Bunu Sağlık Bakanlığı ile tekrar görüşeceğiz. Kulüplerimizi ekonomik olarak rahatlatmamız lazım." şeklinde konuştu.

TBF Asbaşkanı Yılmaz Argüden ise yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: "2019-2020 sezonunu pandemi nedeniyle olduğu gibi tescil etmek durumunda kaldık. 2020-2021 sezonunu umarım tamamlama imkanımız olur. Hepimiz basketbolu çok özledik. Pandemi tam olarak ortadan kalkmış değil. Değişik senaryolar altında nasıl hareket edeceğimizin belli olması için bir protokol hazırladık. Dinamik ve değişken şartların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Daha çok iletişim ve dayanışma içinde olmaya önem veriyoruz. Mali denetim ve lisans talimatını da bir senelik denemenin ardından hayata geçirme fırsatı bulduk. Orta ve uzun vadede basketbol liginin değerini arttıracak bu önemli kural setinin başlanmasını da değerli buluyorum. Önümüzdeki senenin hayırlı ve keyifli olmasını diliyorum."

İşte ING Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü

ING Basketbol Süper Ligi dev maçla başlıyor

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