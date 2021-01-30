Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri İngiliz basını duyurdu: Trabzonspor, Danny Rose ile anlaşma sağladı!
30.01.2021 - 10:29 |

İngiliz basını duyurdu: Trabzonspor, Danny Rose ile anlaşma sağladı!

İngiliz basını Trabzonspor'un Danny Rose ile anlaşma sağladığını duyurdu.

İngiliz basını duyurdu: Trabzonspor, Danny Rose ile anlaşma sağladı!
ABONE OL
Skorer Dış Haberler

Kadrosunu Berat Ayberk Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı ile güçlendiren Trabzonspor, Tottenham forması giyen Danny Rose transferinde de mutlu sona çok yakın. 

Talksport'un özel haberine göre Trabzonspor, Rose ile anlaşma sağladı. Haberde Trabzonspor'un Danny Rose'a 3.5 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi. Kontratı sezon sonunda bitecek Danny Rose, Tottenham'dan yıllık 2.4 milyon sterlin kazanıyor.

Danny Rose ile West Bromwich'in de yakından ilgilendiği fakat oyuncunun yurtdışına çıkmak istediği iddia edildi. Haberde Trabzonspor'un Chelsea'den Baker, Stoke City'den Afobe ve geçtiğimiz sezon Danny Sturridge gibi isimleri kadrosuna kattığı belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig kulübünden rekor transfer geliri! 181 milyon...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası transferi açıkladı: Mostafa'dan sonra o da geliyor...

İngiliz basını duyurdu: Trabzonspor, Danny Rose ile anlaşma sağladı

    Transfer | Hulk resmen Atletico Mineiro'da | İşte imzayı attığı anlar
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Utah Jazz'dan süper seri...
      Utah Jazz'dan süper seri...
    2. Luyindama sürprizi!
      Luyindama sürprizi!
    3. Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçına geri sayılıyor...
      Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçına geri sayılıyor...
    4. Beşiktaş'ta Boyd sürprizi
      Beşiktaş'ta Boyd sürprizi
    5. Trabzonspor dünya yıldızını kadrosuna katıyor!
      Trabzonspor dünya yıldızını kadrosuna katıyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş ile Trabzonspor rekabetinde 132. randevu

    Beşiktaş ile Trabzonspor rekabetinde 132. randevu

    Christoph Daum'dan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor

    Christoph Daum'dan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor

    Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde

    Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde

    Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un

    Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet