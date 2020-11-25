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25.11.2020 - 22:53 |

Inter - Real Madrid: 0-2

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter'i İspanya'da ağırladığı maçta yenen Real Madrid, Milano'da da kazanan taraf oldu.

Inter - Real Madrid: 0-2
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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan maçı 3-2 kazanan Real Madrid, eksikleri olmasına rağmen İtalya'da da 2-0'la gülen taraf oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada (penaltıdan) Eden Hazard ve 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

Inter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 33. dakikada 7 saniyede gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 727e yükseltti. Inter 2 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda gelecek hafta Inter, Mönchengladbach'a konuk olacak. Real Madrid de Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.

Inter - Real Madrid: 0-2

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