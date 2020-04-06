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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Inter'in eski başkanı Moratti: Messi, Inter için bir hayal değil!
06.04.2020 - 13:00 |

Inter'in eski başkanı Moratti: Messi, Inter için bir hayal değil!

Inter'in efsane başkanı Massimo Moratti, Inter'in Messi'yi kadrosuna katabileceğini ve bunun bir hayal olmadığını açıkladı.

Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

İtalya'da bir döneme damga vuran Inter'in efsane başkanı Massimo Moratti, Lionel Messi'nin Barcelona'dan sonraki adresinin Inter olabileceğini ve bunun hayal olmadığını açıkladı. Moratti, "Yıl sonunda garip şeyler görebiliriz." dedi.

Radio Rai'ye konuşan efsanevi başkan şunları söyledi;

"Bence Messi'nin Inter'e gelmesi bir rüya değil. Ben de zamanında Ronaldo'yu Inter'e getirmiştim. Mevcut yönetimin Messi için bir girişimde olduklarını düşünüyorum. Olumlu olup olmadığını bilmiyorum ama Messi ile ilgilendiklerini düşünüyorum. Bu yıl sonunda bu konu ile ilgili garip şeyler görebiliriz."

Lautaro Martinez ile takas iddiası

Massimo Moratti, Lautaro Martinez'in Barcelona'ya transfer olması durumunda takas artı para ile Messi'nin Inter'e katılmasının olasılıklar arasında olduğunu vurguladı. Moratti, "Martinez çok iyi bir delikanlı ve kariyerine önem veriyor ama Messi için bir operasyonun parçası olur mu bunu hep birlikte göreceğiz." dedi.

Interin eski başkanı Moratti: Messi, Inter için bir hayal değil

Interin eski başkanı Moratti: Messi, Inter için bir hayal değil

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