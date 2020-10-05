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05.10.2020 - 14:01 |

Son dakika - İstanbul Valiliği: Formula 1 Türkiye Yarışı seyircisiz yapılacak!

İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.

Son dakika - İstanbul Valiliği: Formula 1 Türkiye Yarışı seyircisiz yapılacak!
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İstanbul Valiliği, F1 Türkiye GP'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama şöyle;

"İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

13-15 Kasım'da düzenlenecek yarış için 100 bin bilet satılmıştı.

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