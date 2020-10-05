05.10.2020 - 14:01 |
Son dakika - İstanbul Valiliği: Formula 1 Türkiye Yarışı seyircisiz yapılacak!
İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, F1 Türkiye GP'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama şöyle;
"İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."
13-15 Kasım'da düzenlenecek yarış için 100 bin bilet satılmıştı.