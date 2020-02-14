İşte Erol Bulut'un hayali...

Ligde fırtına gibi giden son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp zirve yarışında olan Alanyaspor, Türkiye Kupası’nda da yarı finale kaldı. Üstelik son şampiyon Galatasaray’ı geçerek.

2-0’ın rövanşında rakibine 3-1 yenilmesine rağmen Cim Bom’u geçen Güney ekibinde, teknik direktör Erol Bulut geçen yılın rövanşını aldı. Öyle ki Bulut yönetimindeki Malatyaspor, geçen yıl Galatasaray’a yarı finalde boyun eğmişti. İlk maç 0-0 bitmiş, ikinci karşılaşmayı Bulut’un ekibi 5-2 kaybetmişti. Genç teknik adam, Alanyaspor’un başında bu kez Galatasaray’ı geçti.

Direkt gruplara gidiyor

Maçın ardından “Hedefim var ama burada açıklamayacağım” diyen Erol hocanın, en büyük hayali ise Türkiye Kupası’nı kazanmak. Türkiye’deki ilk kupasını alıp tarihe geçmek isteyen Bulut, gelecek sezon bu şekilde Alanyaspor’u Avrupa’ya taşımayı hedefliyor. Statüye göre Türkiye Kupası’nı alan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan başlıyor.

Cisse’yi lige sakladı

Süper Lig’de 16 gol atan ve krallık yarışında Sörloth ile zirvede olan Cisse, Galatasaray deplasmanında kupada yedek bekledi. Erol hocanın Cisse’yi lige sakladığı öğrenildi. Pazar günü Gençlerbirliği’ni evinde konuk edecek Alanyaspor’da Cisse 11’de olacak. Güney ekibi, Gençlerbirliği’nin ardından zorlu Sivas ve Beşiktaş maçlarına çıkacak.

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