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25.01.2021 - 10:08 | | Sabah

İşte Galatasaray'ın Ndayishimiye teklifi! 1.5 milyon euro + genç oyuncu...

Sarı-kırmızılı kulüp, Ndayishimiye için 1.5 milyon euronun yanı sıra 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'u teklif etti.

İşte Galatasaray'ın Ndayishimiye teklifi! 1.5 milyon euro + genç oyuncu...
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Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Youssouf Ndayishimiye transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu için son teklifini iletti.

Daha önceki 1 milyon euro + sonraki satıştan pay önerisini güncelleyen G.Saray, 1.5 milyon euronun yanı sıra, 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'u da teklif etti.

Ayrıca Youssouf'u isteyen Saint-Etienne ve Anderlecht'in de aradan çekilmesiyle, G.Saray'ın bu transferde eli güçlendi.

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İşte Galatasarayın Ndayishimiye teklifi 1.5 milyon euro + genç oyuncu...

 

 

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