İşte Galatasaray'ın Ndayishimiye teklifi! 1.5 milyon euro + genç oyuncu...

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Youssouf Ndayishimiye transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu için son teklifini iletti.

Daha önceki 1 milyon euro + sonraki satıştan pay önerisini güncelleyen G.Saray, 1.5 milyon euronun yanı sıra, 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'u da teklif etti.

Ayrıca Youssouf'u isteyen Saint-Etienne ve Anderlecht'in de aradan çekilmesiyle, G.Saray'ın bu transferde eli güçlendi.