“İstediğim transferler gerçekleşmeden hiçbir söze...”

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde toplanan Çaykur Rizesporlu futbolcular sezon hazırlıklarına başladı. Yeni transferler, alt yapıdan denenen oyuncular ve Çaykur Rizespor’un geçtiğimiz sezon da kadrosunda bulunan futbolcular Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde günde çift idman gerçekleştiriyor. Tedy, İtandje ve Faslı yeni transfer Saadane ise idmanda yer almadılar. Antrenman sırasında Çaykur Rizespor’un geçtiğimiz sezon renklerine kattığı Iraklı futbolcu İsmael’in bacağına çizdirdiği 53 numaralı rakamları içeren dövme dikkat çekti. İdmanı çok sayıda taraftar da izledi. Karaman taraftarlarla sohbet etti. İdman sırasında taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Geçtiğimiz yıl ikinci yarıda sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen başarılı golcü Kweuke ise yeni sezona takım arkadaşlarından ayrı olarak doktor kontrolünde düz koşu yaparak başladı.

Transferler tamamlandı

Antrenman öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, transferlerin henüz tamamlanmadığını belirterek takım performansını yüzde 70 arttıracak üç veya dört transfer daha gerçekleştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Karaman, bu transferler gerçekleşmeden söylenecek sözleri dikkate almayacağını ifade edip, “Henüz transferleri bitirmiş değiliz. Üç veya dört oyuncu kesin alacağız. Transferde sayısal olarak yüzde 70 transfer yapmış olabiliriz. Ama takım performansını arttıracak üç veya dört oyuncusu transfer etmedik henüz. Bir iki futbolcu ile ilgili net çalışmalarımız vardı. Birisi olmadı ama diğerleri ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Biz hem ekonomik anlamda hem de takıma katkı anlamında en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu oyuncu grubu yüzde 70 performansı yukarıya çekecek. Bunları da yaptıktan sonra ‘Hikmet hoca tek sorumlu sensin. Transferi kendin yaptın. Buyurun hodri meydan’ diye herkes söyleyebilir. Ama bu transferleri yapmadan hiç kimsenin açıklaması veya görüşüne itibar etmem. Yüzde 70 takım performansını arttıracak üç veya dört transferi yapacağız” şeklinde konuştu.

"Futbolcuları yatmaya teşvik ediyoruz"

Karaman Türkiye’de uygulanan hatalı transfer politikaları yüzünden futbolcuların başarıya değil de tembelliğe motive edildiğini ifade edip, “Yeni sezonda hedefimiz iyi bir takım olmak. Hedefimiz taraftarın, şehrin ve Türkiye’nin temposu yüksek bir takım izlemesidir. Hedefimiz, 'Ben garanti parayı alıyorum. Üç senelik paralı peşin alayım yatayım aşağıya’ düşüncesindeki futbolculardan kurtulmaktır. Bunlardan kurtulduk. Geçmiştekileri bilmem. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir anlaşma yok. Türkiye’de oyuncuya oynamadan üç senelik peşin para veriliyor. Oyuncular hiç de kusura bakmasınlar. Bunu bir tek Türkiye yapıyor. Transfere oturan üç senelik sözleşme ve üç senelik garanti para. Futbolcu kendisine hiç güvenmiyor mu? Onun için meslektaşlarımı, kulüp başkanlarını, federasyon yetkililerinin dikkatini çekiyorum. Avrupa şampiyonasını seyrettik. Arnavutluk'a bakıyoruz inanılmaz mücadele ediyor. İzlanda aynı şekilde. Ama biz Türkiye’de transfer politikamız ve oyunculara davranış şekillerimiz ile onları mücadeleden çok ‘Siz yatın uyuyun ama bizde paranızı ödeyelim’ buna alıştırdık. Böyle bir şey yok” dedi.