Ä°sveÃ§ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Andersson Ã¼cretsiz izne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ä°sveÃ§ Milli TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Janne Andersson'un Ã¼cretsiz olarak izne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Ä°sveÃ§ Futbol Federasyonundan (SVFF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n ekonomik etkileriyle mÃ¼cadele edildiÄŸi belirtildi.Â

Teknik direktÃ¶r Janne Andersson dahil federasyon bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸan 90 kiÅŸinin mayÄ±s ayÄ± sonuna kadar Ã¼cretsiz izne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen SVFF Genel Sekreteri Hakan Sjostrand, federasyonun mali yÃ¼kÃ¼nÃ¼ azaltmayÄ± hedeflediklerini belirterek, "Bu kaÃ§Ä±nmak istediÄŸimiz bir durumdu ancak mevcut ÅŸartlarda gerekli olduÄŸu gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.

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