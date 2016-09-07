2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 maç yapıldı. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 müsabaka oynandı.

Portekiz'e büyük şok

Gecenin öne çıkan maçlarında, son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) finalde ev sahibi Fransa'yı yenerek kupayı müzesine götüren Portekiz, İsviçre'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Fransa ise rakip sahada Belarus ile 0-0 berabere kaldı.

Gruplarda yapılan ilk karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:

A Grubu

Belarus - Fransa: 0-0

Bulgaristan - Lüksemburg: 4-3

İsveç - Hollanda: 1-1

B Grubu

Andorra - Letonya: 0-1

Faroe Adaları - Macaristan: 0-0

İsviçre - Portekiz: 2-0

H Grubu

Bosna Hersek - Estonya: 5-0

Güney Kıbrıs - Belçika: 0-3

Cebelitarık - Yunanistan: 1-4

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tüm gruplardaki ikinci maçlar 6-8 Ekim'de yapılacak.