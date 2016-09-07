MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri İsviçre - Portekiz: 2-0
07.09.2016 - 23:59 | | İSTANBUL (AA)

İsviçre - Portekiz: 2-0

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Portekiz, deplasmanda İsviçre'ye 2-0 yenildi.

İsviçre - Portekiz: 2-0
ABONE OL

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 maç yapıldı. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 müsabaka oynandı.

Portekiz'e büyük şok

Gecenin öne çıkan maçlarında, son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) finalde ev sahibi Fransa'yı yenerek kupayı müzesine götüren Portekiz, İsviçre'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Fransa ise rakip sahada Belarus ile 0-0 berabere kaldı.

Gruplarda yapılan ilk karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:

A Grubu
Belarus - Fransa: 0-0
Bulgaristan - Lüksemburg: 4-3
İsveç - Hollanda: 1-1

B Grubu
Andorra - Letonya: 0-1
Faroe Adaları - Macaristan: 0-0
İsviçre - Portekiz: 2-0

H Grubu
Bosna Hersek - Estonya: 5-0
Güney Kıbrıs - Belçika: 0-3
Cebelitarık - Yunanistan: 1-4

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tüm gruplardaki ikinci maçlar 6-8 Ekim'de yapılacak.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber