İsviçre - Portekiz: 2-0
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Portekiz, deplasmanda İsviçre'ye 2-0 yenildi.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 maç yapıldı. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 müsabaka oynandı.
Portekiz'e büyük şok
Gecenin öne çıkan maçlarında, son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) finalde ev sahibi Fransa'yı yenerek kupayı müzesine götüren Portekiz, İsviçre'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Fransa ise rakip sahada Belarus ile 0-0 berabere kaldı.
Gruplarda yapılan ilk karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:
A Grubu
Belarus - Fransa: 0-0
Bulgaristan - Lüksemburg: 4-3
İsveç - Hollanda: 1-1
B Grubu
Andorra - Letonya: 0-1
Faroe Adaları - Macaristan: 0-0
İsviçre - Portekiz: 2-0
H Grubu
Bosna Hersek - Estonya: 5-0
Güney Kıbrıs - Belçika: 0-3
Cebelitarık - Yunanistan: 1-4
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tüm gruplardaki ikinci maçlar 6-8 Ekim'de yapılacak.