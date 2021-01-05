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Haberlerİtalya Serie A Haberleri İtalyanlar bombayı patlattı! Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu...
05.01.2021 - 13:52 |

İtalyanlar bombayı patlattı! Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Serie A'nın namağlup lideri Milan yarın sahasında Juventus'u ağırlayacak. Milan'da Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu en dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

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Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Milan bu sezon İtalya'da eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor. Serie A'da namağlup liderlik koltuğunda oturan Kırmızı Siyahlılar yarın sahasında Juventus'u ağırlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

İtalyanlar bombayı patlattı Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu...

Milan'da Juventus maçı öncesi en büyük kozlardan birisi Hakan Çalhanoğlu... Bu sezon Milan'ın ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerlemesinde büyük pay sahibi olan milli yıldız yarın akşam yine takımının hücum organizasyonlarını yöneten kilit oyuncu rolünde olacak.

İtalyanlar bombayı patlattı Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu...

İtalyan basını da yarın akşam oynanacak Milan-Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu'na ayrı parantez açtı. Calciomercato'da yer alan haberde Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin Hakan'ı hücumun merkezinde serbest rolde oynatacağını ifade etti. Haberin detayında Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezon maç başına 5 isabetli şut ortalamasıyla kaleye en fazla isabetli şut gönderen ilk 10 futbolcu arasında yer aldığı vurgulandı.

İtalyanlar bombayı patlattı Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu...

Hakan Çalhanoğlu bu sezon yaptığı 5 asistle ilk 15 futbolcu arasında yer alırken daha da önemlisi kilit pas atma oranı en yüksek futbolcular arasında yer alıyor. Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon pandemi sonrası yükselen form grafiğini bu yıl da devam ettiriyor.

İtalyanlar bombayı patlattı Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu...

Calciomercato ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşme yenileme görüşmelerine devam ettiğini fakat iki taraf arasında maddi konularda uçurum olduğunu iddia etti. Haberde Hakan Çalhanoğlu ile Juventus'un da yakından ilgilendiği ve oyuncunun Milan ile yapacağı görüşmelerin seyrine göre teklif yapabileceği aktarıldı.

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İtalyanlar bombayı patlattı Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu...

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