Japonlar olimpiyat için pes etti!

CELAL UMUT EREN



Dünyayı durma noktasına getiren koronavirüs nedeniyle geleceği tartışılan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda süreç son aşamaya geldi. Israrla aynı dönemde organizasyonun yapılmasını isteyen Japonya, artık pes etti. Fransa’nın restine Avustralya ve Kanada katıldı, Norveç ‘tavsiye’ mesajı yolladı.

2021’de yapılacak

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de “İnsan sağlığı her şeyden öncelikli. Ertelemek zorunda kalacağız gibi” diye konuştu. USA Today’e açıklamalar yapan IOC üyesi Dick Pound ise, “Eldeki bilgilerle 2020 Tokyo’ya erteleme kararı alındı. Oyunlar 24 Temmuz 2020’de başlamayacak” dedi.





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