Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Japonlar olimpiyat için pes etti!
24.03.2020 - 07:00 |

Japonlar olimpiyat için pes etti!

Dünyayı durma noktasına getiren koronavirüs nedeniyle geleceği tartışılan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda süreç son aşamaya geldi.

Japonlar olimpiyat için pes etti!

CELAL UMUT EREN

Dünyayı durma noktasına getiren koronavirüs nedeniyle geleceği tartışılan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda süreç son aşamaya geldi. Israrla aynı dönemde organizasyonun yapılmasını isteyen Japonya, artık pes etti. Fransa’nın restine Avustralya ve Kanada katıldı, Norveç ‘tavsiye’ mesajı yolladı.

2021’de yapılacak
Japonya Başbakanı Şinzo Abe de “İnsan sağlığı her şeyden öncelikli. Ertelemek zorunda kalacağız gibi” diye konuştu. USA Today’e açıklamalar yapan IOC üyesi Dick Pound ise, “Eldeki bilgilerle 2020 Tokyo’ya erteleme kararı alındı. Oyunlar 24 Temmuz 2020’de başlamayacak” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi: Hasan Şaş ve Ümit Davala'dan corona virüs açıklaması: Testleri negatif çıktı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı!

Japonlar olimpiyat için pes etti

Andrei Arshavin’den Virüsten Korunma Uyarısı

Sergen Yalçın'dan test açıklaması! "Yarın yaptıracağız"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uğurcan Çakır'ın hedefi 2021!

Uğurcan Çakır'ın hedefi 2021!

Joker adam Jailson

Joker adam Jailson

Fatih Terim dünya basınında! Son dakika olarak duyuruldu...

Fatih Terim dünya basınında! Son dakika olarak duyuruldu...

Michel D’Hooghe: ‘Mayıs ayında ligler başlamaz’

Michel D’Hooghe: ‘Mayıs ayında ligler başlamaz’

Sıradaki Haber