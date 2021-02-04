04.02.2021 - 13:58 |
John Terry teknik direktörlüğe atılıyor
Aston Villa'da Dean Smith'in yardımcılığını yapan John Terry, Bournemouth'un başına geçebilir.
Chelsea efsanesi John Terry yakın zamanda teknik direktörlüğe başlayabilir. Daily Mail'ın haberine göre Championship ekiplerinden Bournemouth, John Terry'yi göreve getirmeyi düşünüyor.
2018'de futbol kariyerini Aston Villa'da noktalayan Terry o günden bu yana Aston Villa'da yardımcı antrenörlük yapıyor. John Terry'yi göreve getirmeyi planlayan ligde son dört maçını kaybetti. İngiliz ekibi Championship'te 6. sırada bulunuyor.