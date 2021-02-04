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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri John Terry teknik direktörlüğe atılıyor
04.02.2021 - 13:58 |

John Terry teknik direktörlüğe atılıyor

Aston Villa'da Dean Smith'in yardımcılığını yapan John Terry, Bournemouth'un başına geçebilir.

John Terry teknik direktörlüğe atılıyor
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Chelsea efsanesi John Terry yakın zamanda teknik direktörlüğe başlayabilir. Daily Mail'ın haberine göre Championship ekiplerinden Bournemouth, John Terry'yi göreve getirmeyi düşünüyor.

2018'de futbol kariyerini Aston Villa'da noktalayan Terry o günden bu yana Aston Villa'da yardımcı antrenörlük yapıyor. John Terry'yi göreve getirmeyi planlayan ligde son dört maçını kaybetti. İngiliz ekibi Championship'te 6. sırada bulunuyor.

John Terry teknik direktörlüğe atılıyor

Maç Özeti: FC Barcelona 5-3 Granada
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