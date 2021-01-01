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01.01.2021 - 11:24 | | İSTANBUL (AA) -

John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'i 122-119 mağlup etti.

John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iki yıl sahalardan uzak kalan ve bu sezon Rockets'a takas edilen all-star oyun kurucu John Wall, Kings'i 122-119 yendikleri mücadelede 22 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performans sergiledi.

Üçüncü maçında ilk galibiyetini alan Rockets'ta James Harden 33, Christian Wood 21 sayıyla oynadı.

Harrison Barnes'ın 24, Richaun Holmes ve De'Aaron Fox'un 22'şer sayısı, Kings'in ikinci mağlubiyetini engelleyemedi.

Cavaliers, Pacers'a kaybetti

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'a 119-99 yenildi.

Sezonun ikinci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28, Darius Garland 21 sayı kaydetti. Mücadelede 21 dakika 20 saniye sahada kalan Cedi Osman, 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti.

Dördüncü galibiyetine ulaşan Pacers'ta Domantas Sabonis 25, Doug McDermott 18, Malcolm Brogdon 17 sayı buldu.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 119-99

Washington Wizards-Chicago Bulls: 130-133

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 92-116

Houston Rockets-Sacramento Kings: 122-119

Toronto Raptors-New York Knicks: 100-83

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 80-113

Utah Jazz-Phoenix Suns: 95-106

John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı

 

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