Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu bombası!

Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz bir takım talip oldu. Milan'ın kaleci Gianluigi Donnarumma ile birlikte sözleşmesi 2021 yılında bitecek Hakan Çalhanoğlu'na yeni bir teklif yapmamış olması iki yıldızın da takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

Milan'ın Sportif Direktörü ve efsane ismi Paolo Maldini'nin önümüzdeki günlerde iki isimle yeniden görüşme yapmak için bir araya geleceği vurgulanırken İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus, Milan ile sözleşme yenilemeyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için nabız yokladı. Siyah Beyazlılar, Milan'ın Çalhanoğlu'nu ikna edememesi durumunda milli yıldızla transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'na yine İtalya'dan Napoli ve İspanya'dan Atletico Madrid'in de talip olduğu iddia edildi.