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12.11.2016 - 20:13 | | AA

Kamerun-Zambiya: 1-1

2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri üçüncü tur B Grubu'nda Kamerun, Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın gol attığı karşılaşmada evinde Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.

Kamerun-Zambiya: 1-1
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2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri üçüncü tur B Grubu'nda Kamerun, Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın gol attığı karşılaşmada evinde Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na Afrika kıtasından katılacak takımların belirleneceği elemelerin ikinci haftasında Kamerun ile Zambiya karşı karşıya geldi.

Zambiya, karşılaşmanın 34. dakikasında Collins Mbesuma'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının sonunda sahneye Aboubakar çıktı. Beşiktaşlı futbolcu, 45+5. dakikada penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı.

Müsabakanın 2. yarısında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Galatasaray'da forma giyen Kamerunlu savunmacı Aurelien Chedjou, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla Kamerun puanını 2'ye çıkardı, Zambiya ise ilk puanını aldı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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