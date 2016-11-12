Kamerun-Zambiya: 1-1

2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri üçüncü tur B Grubu'nda Kamerun, Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın gol attığı karşılaşmada evinde Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.



Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na Afrika kıtasından katılacak takımların belirleneceği elemelerin ikinci haftasında Kamerun ile Zambiya karşı karşıya geldi.



Zambiya, karşılaşmanın 34. dakikasında Collins Mbesuma'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının sonunda sahneye Aboubakar çıktı. Beşiktaşlı futbolcu, 45+5. dakikada penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı.



Müsabakanın 2. yarısında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.



Galatasaray'da forma giyen Kamerunlu savunmacı Aurelien Chedjou, mücadelede 90 dakika görev yaptı.



Bu sonuçla Kamerun puanını 2'ye çıkardı, Zambiya ise ilk puanını aldı.

