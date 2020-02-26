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26.02.2020 - 21:26 | | AA

Karayolları - Vakıfbank: 0-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Vakıfbank, Karayolları'nı deplasmanda 3-0 yendi.

Karayolları - Vakıfbank: 0-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Vakıfbank, Karayolları'nı deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent 

Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar 

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Merve Nezir, Ezgi Akyıldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Fulden Ural) 

Vakıfbank: Cansu Özbay, Guimares, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz)

 Setler: 14-25, 17-25, 17-25 

Süre: 68 dakika (21, 25, 22)

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